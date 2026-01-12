"ספורטאים עולים סובלים מבירוקרטיה קשוחה"

בעקבות חשיפת ONE על משבר הדרכונים, התקיים היום (שני) דיון בכנסת. ח”כ עודד פורר דרש לקיים היום דיון בוועדת העלייה והקליטה של הכנסת על סכנת ההשתתפות של משלחת ישראל באולימפיאדת החורף 2026.

לאחר שהממשלה אישרה אתמול לראש הממשלה בנימין לנתניהו לקבל סמכויות במקום שר הפנים כדי לאשר להם את קבלת הדרכונים הקבועים, על מנת שיוכלו להשתתף באולימפיאדת החורף, הנושא עובר לכנסת שצריכה לאשר זאת. רק לאחר מכן, נתניהו יוכל לאשר לאתילה קרטזס, מריה סיניוק וג’רד פיירסטון לקבל את הדרכונים כעולים חדשים על אף שהם לא שוהים בארץ דרך קבע.

ח"כ עודד פורר, מ"מ יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, אמר: “מדינת ישראל הופכת את העולים שלה לאזרחים סוג ב'. אני פועל להביא את הנושא להצבעה בכנסת בהקדם האפשרי, שר הספורט לא פנה ליו"ר הקואליציה כדי להבהיר לו את החשיבות של ההצבעה בנושא בדיון במליאת הכנסת. אני נדרשתי לדבר עם יו"ר הקואליציה כדי לקדם במהירות את הנושא הזה. בכל הדיונים שעשינו בנושא עלה הצורך להקל את הבירוקרטיה של הספורטאים העולים כדי לאפשר להם לייצג את ישראל בתחרויות בין לאומיות.

מדינת ישראל הופכת את הדרכון הישראלי לסחורה עבור העולים החדשים. בשנים האחרונות אנחנו רואים שספורטאים עולים וגם אמנים עולים סובלים מבירוקרטיה קשוחה מאוד כלפיהם. את הקואליציה ואת שר הספורט לא מעניין לסייע לספורטאים שעולים לישראל. מיד אחרי שהספורטאים העולים יזכו במדליה השרים ירוצו לברך ולהצטלם איתם, אבל היא לא מסייעת להם בתהליכים לפני כן".

עודד פורר (עדינה ולמן - דוברות הכנסת) (מערכת ONE)

גילי לוסטיג, מנכ"ל הוועד האולימפי, ציין: "אני מקווה שלא נתאכזב והספורטאים יקבלו את הדרכון הקבוע שיבטיח את הייצוג של מדינת ישראל. כבר בתחילת חודש אוגוסט שלחנו מכתבים לגבי הדרכונים של הספורטאים שרוצים לייצג את ישראל באולימפיאדת החורף. קבלת המדליות באולימפיאדת החורף היא לא חזות הכל, חשוב שדגל ישראל יתנוסס בכל תחרות ובכל מקום אפשרי".

החקיקה הקיימת קובעת כי עולה חדש צריך לשהות בארץ לפחות 60% מהזמן במהלך השנה הראשונה לעלייתו, כדי לקבל אישור לקבלת דרכון זמני שתוקפו לשנה אחת בלבד. במהלך דיוני ועדה קודמים הועלתה הצעה להאריך את תוקף הדרכון לספורטאים מצטיינים עולים חדשים לשנתיים, במקום שנה, כדי לאפשר להם להירשם לתחרויות בינלאומיות, שכן הם נדרשים להציג דרכון בתוקף לפחות חצי שנה ע"מ להשתתף בתחרויות.

ח"כ סימון דוידסון אמר: "יש כאן מחדל של הממשלה שמפקירה את העולים שלה. הכנסת צריכה להצביע בעד אישור העברת הסמכויות לראש המשלה כדי לאפשר לספורטאים העולים לקבל דרכון ישראלי שיאפשר להם לייצג את המדינה שלנו באולימפיאדת החורף הקרובה. הספורטאים צריכים להשתתף במחנות אימונים בחו"ל ובשל כך הם לא עומדים בקריטריונים של שהות בישראל לצורך קבלת דרכון ישראלי. אם הספורטאים האלה לא ייצגו את ישראל באולימפיאדת החורף זה יהיה אות קלון לממשלת ישראל".

סימון דוידסון (אורן בן חקון)

ח"כ ולדימיר בליאק הוסיף: "בישראל אין מתקנים מתאימים לספורטאים שמאפשרים להם להתכונן לאולימפיאדת החורף. ממשלת ישראל חייבת להבין את המצב ולהקל על הספורטאים העולים כדי שיביאו כבוד למדינה". תמי אזרזר, רשות האוכלוסין וההגירה, אמרה בכנסת: "אין לי מילים להוסיף. אנחנו נבצע את ההוראות בהתאם להמלצת השר האחראי. בלי החלטה של שר הפנים או מי שיש לו את הסמכויות לכך אנחנו לא יכולים לפעול".

ורד יהב, ממשרד התרבות והספורט, הוסיפה: "העברנו את ההמלצות שלנו לרשות האוכלוסין ולמשרד הפנים כבר בתחילת חודש נובמבר". עו"ד דסי צנגן, מהלשכה המשפטית של רשות האוכלוסין וההגירה, הסביר: "הנושא הזה הובא לידנו, הגורמים המקצועיים, רק בשבוע שעבר ופעלנו בדחיפות המתאימה".

מ"מ יו"ר הוועדה, ח"כ פורר, סיכם את הדיון: "יש כאן עדות לכישלונה של מדינת ישראל לספק לאזרחיה ולעולים שלה שוויון מלא. אוזלת היד של הממשלה מביאה לצורך של העברת הסמכויות לידיים של ראש הממשלה. אני מקווה מאוד להצליח להעביר את הצעת הממשלה להעברת סמכויות שר הפנים מספיק בזמן כדי לאפשר לספורטאים לייצג את מדינת ישראל באולימפיאדת החורף. בנוסף, שמענו מגוון גדול של מקרים פרטניים של ספורטאים שמתקשים לקבל דרכון ולייצג את מדינת ישראל בתחרויות נוספות ואנחנו נקיים על כך דיון מעקב נוסף בהמשך".