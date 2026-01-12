יום שני, 12.01.2026 שעה 15:55
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"בעונה הבאה הפועל חיפה תהיה טופ 3 בישראל"

הבעלים החדש של הצפוניים ל"שיחת היום": התקציב, המטרות, ינאי והניסיון להסביר למה חברה בורסאית מחפשת קבוצה. "רוצה שנהיה בין 5 המובילות באירופה"

|
אדיר סבג (אביה עמר)
אדיר סבג (אביה עמר)

הפועל חיפה רוצה לחזור לליגה הראשונה, ואף להגיע לקדמת הבמה בכדורסל הישראלי. המועדון הודיע היום (שני) על בעלים חדש, אדיר סבג בן ה-20 בלבד, שעלה לספר על עצמו ועל התוכניות הגרנדיוזיות שלו לקבוצה בתוכנית ”שיחת היום” בערוץ ONE.

איך ילד בן עשרים רוכש קבוצת כדורסל?
”אני אדיר, בן עשרים. עליתי לארץ בגיל שש מתוניס, גדלתי בבאר שבע, בגיל 13 נכנסתי לעולם העסקים וההייטק. פרשתי מהלימודים בגיל 15, הכרתי אנשי עסקים ולמדתי מהם, אני מיישם את זה. דניאל חזן עדיין שותף בהפועל חיפה ב-10 אחוזים”.

הקבוצה הזאת התפרקה.
”יוסי ורון הם הלב של המועדון, הם מקדישים את החיים שלהם ונותנים כל מה שאפשר. הכרתי אות בפגישה ספונטנית, ראיתי את הנחישות. הגעתי לדרבי נגד מכבי חיפה והייתה לי צמרמורת בכל הגוף, אמרתי להם שם שאני הולך להיות בהפועל חיפה”.

שחקני הפועל חיפה (לילך וויס-רוזנברג)שחקני הפועל חיפה (לילך וויס-רוזנברג)

במה אתה עוסק ביום יום ומה יהיה התקציב?
”אני מתעסק עם חברה בנאסד”ק, נתנו לי העונה 5 מיליון דולר ואחרי זה יהיה עוד”.

התלוות לעופר ינאי, מה למדת ממנו ומה אתה רוצה לעשות?
”העונה אני רוצה לעלות ליגה ובעונה הבאה להיות טופ 5 באירופה”.

כמה תקציב יש להפועל חיפה בשביל זה?
”אנחנו בקשר עם הרבה שחקנים, גם בארץ, בחו”ל ובהפועל תל אביב, והצעתי לשחקנים שלה פי 3”.

אז עופר ינאי בבעיה?
”לא אעשה שום דבר שיפגע בו. יש שחקנים שיתרמו יותר להפועל חיפה מאשר להפועל תל אביב”.

עופר ינאי (אורן בן חקון)עופר ינאי (אורן בן חקון)

זרים או ישראלים?
”גם וגם”.

יפתח זיו?
”יכול להיות”.

מה למדת מעופר ינאי, לעשות אחלה ביזנס?
”כן”.

איך עושים כסף בספורט?
”אתה מוזמן לראות שהמניה שלנו ב-VisionWave רק עולה בימים האחרונים, והרבה בגלל הפועל חיפה. מבחינתי לא הכל עניין של כסף, זאת ההצלחה”.

המטרה זה קבוצה לבורסה?
”עונה הבאה ננפיק את הפועל חיפה בעזרת השם, ונהיה בטופ 3 קבוצות הכי חזקות במדינת ישראל”.

שחקני הפועל חיפה אחרי הניצחון בדרבי (לילך וויס-רוזנברג)שחקני הפועל חיפה אחרי הניצחון בדרבי (לילך וויס-רוזנברג)

איך?
”יש המון נכסים, לאו דווקא פיזיים”.

איפה אתה יושב היום?
”בישראל”.

מה עם קבוצת הכדורגל של הפועל חיפה?
”לא היו לי תוכניות על הכדורסל, התאהבתי ברעיון”.

אתה לא “מפציץ הפצצות” לפני שעשיתם משהו?
”ב-24 שעות האחרונות פנו אליי יותר מעשר חברות ציבוריות להשקיע סכומי עתק ולהיות ספונסר”.

מה מעניין חברה בנאסד”ק קבוצה קטנה בישראל?
”אנחנו רוצים להביא נוכחות בארץ, בזכות הפועל חיפה כל ערוצי התקשורת מכירה את החברה שלנו”.

איזה תקציב אתה מתכנן בעתיד?
”לא רוצה להתחייב, מה שהקבוצה תצטרך יהיה”.

צבא לא עשית?
”יש לי בעיה בריאותית שאני לא יכול לפרט עליה, יש לי עמותה שעוזרת ומשמחת חיילים באופן קבוע”.

הבנת בכדורסל?
”אני צופה מגיל קטן, לא ציפיתי שתהיה לי קבוצה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */