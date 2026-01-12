מפלס הכינרת לא עולה? עירוני טבריה דווקא כן

בעירוני טבריה התכוננו היטב לשמשון תל אביב, עשו את ההתאמות הנדרשות וזכו בכרטיס לשלב שמינית גמר גביע המדינה לנוער לעונת המשחקים 2025/26. המשחק הוכרע לאחר 3:4 בבעיטות עונשין מ-11 מטרים. שתי הקבוצות הגיעו להתמודדות הזו מהליגה הלאומית לנוער, הליגה השנייה בטיבה לשנתוני 2008-2006. בעלי עירוני טבריה, מיקי ביתן ואריה קלמנזון, נכחו במשחק ונתנו את ברכת הדרך.

ברקע מפלס הכינרת שלא עולה, הקבוצה הצפונית הצליחה לעלות שלב במפעל. עירוני טבריה ידעה לעשות זאת כשחזרה פעמיים מפיגור להתמודדות מול החבר'ה של ציון כהן, מאמן מכבי תל אביב בעברו. כפיר בן דוד, הקמע של עירוני טבריה עוד מימיו כשחקן הקבוצה, יחד עם מוריס אוזן, שהיה מאמנו מימים ימימה, ידעו להוציא את המקסימום מהטבריינים הצעירים ולשמוח בענק בסיום.

יפתח אברהם, מאיה מלניקוב ו-ויקטור תשובה הוציאו את ההתמודדות במגרש המזרחי בספורטק הצפוני בתל אביב לדרך בשעה 17:00, אתמול (ראשון). לאחר חמש דקות משחק, רועי שחר התכבד בשער החמישי שלו העונה בכל המסגרות, שחקן שגדל במחלקת הנוער של הפועל עמק הירדן הצנועה. לאחר 10 דקות, שמשון תל אביב חזרה להתמודדות כשבדקה ה-15 יואב כץ השווה ל-1:1.

מיקי ביתן, כפיר בן דוד ואריה קלמנזון (באדיבות הדוברות של המועדון) (מערכת ONE)

כץ הגיע לשמשון תל אביב אחרי שנתיים בהפועל עלייה כפר סבא. העונה יש לו צמד שערים, כששניהם מול עירוני טבריה במסגרת הגביע. רק לשם השוואה, השחקן התכבד ב-12 שערי ליגה בשנתיים בהן שיחק בכפר סבא. את שערו השני במשחק מול טבריה, כץ כבש בדקה ה-38 ובכך הפך יתרון טברייני ל-1:2 לזכות המארחים.

רגע לפני שריקת הסיום למחצית הראשונה, רן חליווה קבע 2:2 בדקה ה-45. השחקן שגדל במחלקת הנוער של מכבי חיפה, שם שיחק במשך שנים ארוכות עד מעברו להפועל קריית שמונה, עבר בשנתיים האחרונות לעיר הכינרת. המחצית הראשונה הסתיימה עם קצב טוב, ארבעה שערים, וכרטיס צהוב אחד שהופנה לעברו של יואב כץ, כובש הצמד במדי שמשון תל אביב.

בפתיחת המחצית השנייה, תל אביב המשיכה ללחוץ עד שקיבלה את השער של רוי אילוק בדקה ה-57 והחזירה את היתרון אליה, כשרן לוי הבקיע וקבע 2:3 למקומיים. לוי, מלבד היותו חלק בלתי נפרד מהסגל של ציון כהן בנוער של שמשון, נמנה גם בסגל המורחב של הקבוצה הבוגרת, מליגה א' דרום, אך טרם קיבל דקות משחק מאסי אלימלך.

כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)

עירוני טבריה לא ויתרה לרגע ובדקה ה-70 הגיע ה-3:3, הפעם משער ראשון לעונת 2025/26 של שחר קישיניובסקי. השחקן שגדל במחלקת הנוער הצפונית הצנועה, שאיננה קיימת עוד, מ.כ מושב חוסן – מושב מהמועצה האזורית מעלה יוסף, מושב הנמצא בסמוך למעלות תרשיחא. נמצא בקבוצה הצפונית מזה שנתיים.

סמוך לשריקת הסיום (לאחר 120 דקות של משחק), דניאל עבדי, שחקנה של טבריה, ראה כרטיס אדום. את בעיטות העונשין של הצפוניים הבקיעו רן חליווה, עמית סארה, אופיר חיים חמו ואור בן זקן. את בעיטות העונשין של שמשון תל אביב הבקיעו עומר גלעד, רן לוי ואביב אהרון רביע, כשבסיום – 3:4 לטבריינים שמעפילים לשמינית הגמר.

כפיר בן דוד ציין בפני ONE: "התכוננו בצורה הטובה ביותר, כי ידענו שאנחנו הולכים לשחק מול קבוצה איכותית, בטח בחלק הקדמי. עשינו את ההתאמות. התחלנו את המשחק בצורה טובה, אפילו הובלנו, אבל אחר כך הם השתלטו על המשחק. שמח שהשחקנים הראו אופי וחזרו למשחק פעמיים. לגביע חוקים משלו, ניצחנו בפנדלים וגאה בכולם. ההגרלה שאשמח לקבל? מכבי תל אביב, בטבריה".

שמשון תל אביב: עומר גלעד, יואב לוטן, עומרי טל, גיא חסדאי, גיא לוי, עמית נמני, איתמר בלוך, רן לוי, יואב כץ, אלון צור ורון בצלאל. הוחלפו: יובל לוטן, גיא לוי, איתמר בלוך, יואב כץ ורון בצלאל. מחליפים: שון דוידוב, אורי מזל, מיכאל שבלת, פאיג איסמאילוב ואביב אהרון רביע. בספסל: נועם וינגרטן, יואב גיראסי, גל קוסגי וליעד יוסף. מאמן: ציון כהן.

עירוני טבריה: רוי אילוק, דניאל עבדי, רן חליווה, רג'ב עיסא, עמית סארה, איליי זדאד, נריה חדד, שחר קישיניובסקי, רועי שחר, אופק ארביב ואופיר חיים חמו. הוחלפו: דניאל עבדי, איליי זדאד, רועי שחר ואופק ארביב. מחליפים: אדר אלמושנינו, איתן פודובני, אור בן זקן וליאם מלכה. בספסל: איתי שריקי, נועם חזות, אלון שלוה, אסיף סלה ועידן פרץ. מאמן: כפיר בן דוד.