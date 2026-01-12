יום שני, 12.01.2026 שעה 14:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"המצב קשה, קשה לי להאמין שסילבס ימשיך"

יובל נעים ב"שיחת היום": "לא זוכר את אשדוד כ"כ חלשה. ביטול האימון מעלה חששות כבדים לעתיד סילבס. מה שתהיה ההחלטה, ג'קי בן זקן כבר קיבל אותה"

|
חיים סילבס מתוסכל (ראובן שוורץ)
חיים סילבס מתוסכל (ראובן שוורץ)

במשחק שנעל את המחזור החולף, מ.ס אשדוד הובסה אתמול 5:2 בביתה על ידי עירוני קריית שמונה בקרב התחתית, כשהיא סופרת כבר עשרה משחקים ללא ניצחון. מאמן הקבוצה לשעבר, יובל נעים, הגיע לדבר בתוכנית “שיחת היום” על המצב של הדרומיים.

קריית שמונה הכניסה את אשדוד לקלחת בתחתית?
”בתחילת השנה ראינו אשדוד אחרת. המצב קשה מאוד, שני משחקים מהפועל ירושלים, הכל תלוי בצבירת הנקודות של הפועל ירושלים”.

היית נפרד מסילבס?
”ג’קי יודע מה לעשות. ממה שאני מבין קשה לי להאמין שחיים ימשיך”.

ג׳קי בן זקן (שחר גרוס)ג׳קי בן זקן (שחר גרוס)

אומרים שג’קי מעורב מאוד בחילופים ובהרכבים.
”ברגע שיש מאמנים שנותנים לבעלים להתערב והם חושבים שיזכרו להם חסד נעורים, בסוף התוצאה לא טובה”.

מה לדעתך קורה במועדון עכשיו?
”לדעתי מה שתהיה ההחלטה, ג’קי כבר קיבל אותה. אני לא זוכר את אשדוד כל כך חלשה. בהרכב הזה יהיה קשה לשרוד. השחקנים לא מספיק טובים, אי אפשר להיראות ככה נגד קריית שמונה. זה שהאימון היום בוטל, זה מעלה חששות כבדים לעתידו של סילבס”.

יובל נעים (ראובן שוורץ)יובל נעים (ראובן שוורץ)

מה אתה היית עושה?
”הקבוצה צריכה חיזוק בלי קשר לסילבס, חומר השחקנים הנוכחי לא טוב. יש משחק חיים ומוות נגד ריינה. לא מצפים לאשדוד חיים קלים בהמשך. צריך להתחזק בשחקנים, גם זרים וגם ישראלים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
