"המצב קשה, קשה לי להאמין שסילבס ימשיך"

במשחק שנעל את המחזור החולף, מ.ס אשדוד הובסה אתמול 5:2 בביתה על ידי עירוני קריית שמונה בקרב התחתית, כשהיא סופרת כבר עשרה משחקים ללא ניצחון. מאמן הקבוצה לשעבר, יובל נעים, הגיע לדבר בתוכנית “שיחת היום” על המצב של הדרומיים.

קריית שמונה הכניסה את אשדוד לקלחת בתחתית?

”בתחילת השנה ראינו אשדוד אחרת. המצב קשה מאוד, שני משחקים מהפועל ירושלים, הכל תלוי בצבירת הנקודות של הפועל ירושלים”.

היית נפרד מסילבס?

”ג’קי יודע מה לעשות. ממה שאני מבין קשה לי להאמין שחיים ימשיך”.

ג׳קי בן זקן (שחר גרוס)

אומרים שג’קי מעורב מאוד בחילופים ובהרכבים.

”ברגע שיש מאמנים שנותנים לבעלים להתערב והם חושבים שיזכרו להם חסד נעורים, בסוף התוצאה לא טובה”.

מה לדעתך קורה במועדון עכשיו?

”לדעתי מה שתהיה ההחלטה, ג’קי כבר קיבל אותה. אני לא זוכר את אשדוד כל כך חלשה. בהרכב הזה יהיה קשה לשרוד. השחקנים לא מספיק טובים, אי אפשר להיראות ככה נגד קריית שמונה. זה שהאימון היום בוטל, זה מעלה חששות כבדים לעתידו של סילבס”.

יובל נעים (ראובן שוורץ)

מה אתה היית עושה?

”הקבוצה צריכה חיזוק בלי קשר לסילבס, חומר השחקנים הנוכחי לא טוב. יש משחק חיים ומוות נגד ריינה. לא מצפים לאשדוד חיים קלים בהמשך. צריך להתחזק בשחקנים, גם זרים וגם ישראלים”.