ליגה איטלקית 25-26
4317-4219אינטר1
4015-3019מילאן2
3917-3019נאפולי3
3912-2420רומא4
3616-2719יובנטוס5
3413-2719קומו6
3119-2520אטאלנטה7
2816-2120לאציו8
2720-2619בולוניה9
2632-2220אודינזה10
2327-2320ססואולו11
2332-2120טורינו12
2223-2019קרמונזה13
2122-1419פארמה14
1927-2119קליארי15
1727-1319לצ'ה16
1629-1919גנואה17
1431-2120פיורנטינה18
1331-1519ורונה19
1330-1520פיזה20

קונטה התחרפן: תתביישו, אתם צריכים להתבייש

מאמן נאפולי איבד את זה ב-2:2 מול אינטר אמש, כשלאחר שהמארחת קיבלה פנדל, הוא השתולל, בעט בבקבוק, נעמד פנים אל פנים מול השופט והורחק באדום ישיר

|
אנטוניו קונטה משתגע (IMAGO)
אנטוניו קונטה משתגע (IMAGO)

בתום יום מרתק לנו הישראלים בליגה האיטלקית אמש (ראשון), אחרי הבכורה של עומרי גנדלמן והמשחק של מנור סולומון, התרחש אחד ממשחקי העונה בארץ המגף, כשאינטר ונאפולי נפרדו ב-2:2 גדול בסן סירו.

אחד האירועים שהעסיקו את התקשורת האיטלקית הכי הרבה, הייתה ההתפרצות של מאמן נאפולי, אנטוניו קונטה, כשכדור עונשין מ-11 מטרים נשרק לטובת אינטר עשרים דקות לסיום.

המאמן התקשה לקבל את ההחלטה, השתולל, בעט בבקבוק מים ונעמד פנים אל פנים מול השופט הרביעי. קונטה הורחק בכרטיס אדום ישיר כמובן, אך הוא יצא מהמגרש תוך כדי צעקות: “תתביישו, אתם צריכים להתבייש”.

אסור לפספס: 2:2 פסיכי בין אינטר ונאפולי!

לאחר ההרחקה, המאמן האיטלקי הוותיק נשאר על המעקה ביציע כדי לתת הוראות. הוא המשיך לעמוד מאחורי התכולים, לנפנף בידיו ולהשמיע את קולו ולבסוף זה השתלם לו, כשחגג תשע דקות לסיום, אחרי שסקוט מקטומיניי השלים צמד שעשה 2:2.

