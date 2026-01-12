קונטה התחרפן: תתביישו, אתם צריכים להתבייש

בתום יום מרתק לנו הישראלים בליגה האיטלקית אמש (ראשון), אחרי הבכורה של עומרי גנדלמן והמשחק של מנור סולומון, התרחש אחד ממשחקי העונה בארץ המגף, כשאינטר ונאפולי נפרדו ב-2:2 גדול בסן סירו.

אחד האירועים שהעסיקו את התקשורת האיטלקית הכי הרבה, הייתה ההתפרצות של מאמן נאפולי, אנטוניו קונטה, כשכדור עונשין מ-11 מטרים נשרק לטובת אינטר עשרים דקות לסיום.

המאמן התקשה לקבל את ההחלטה, השתולל, בעט בבקבוק מים ונעמד פנים אל פנים מול השופט הרביעי. קונטה הורחק בכרטיס אדום ישיר כמובן, אך הוא יצא מהמגרש תוך כדי צעקות: “תתביישו, אתם צריכים להתבייש”.

אסור לפספס: 2:2 פסיכי בין אינטר ונאפולי!

לאחר ההרחקה, המאמן האיטלקי הוותיק נשאר על המעקה ביציע כדי לתת הוראות. הוא המשיך לעמוד מאחורי התכולים, לנפנף בידיו ולהשמיע את קולו ולבסוף זה השתלם לו, כשחגג תשע דקות לסיום, אחרי שסקוט מקטומיניי השלים צמד שעשה 2:2.