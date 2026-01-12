״הפועל י-ם לא מספיק טובה בליגה, לא נראה טוב״

מכבי תל אביב התאוששה אמש (ראשון) משבוע ספרדי כפול ביורוליג בו הפסידה פעמיים, עם ניצחון גדול וחשוב על הפועל ירושלים בליגת ווינר סל. מאמן העבר, רוני בוסאני, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE על ההתמודדות ועל שתי הקבוצות.

איך ראית את המשחק אתמול?

”מכבי בשני רבעים מצוינים הגנתית, השני והשלישי”.

הפועל ירושלים לא טובה בליגה.

”יש בזה משהו. ראיתי אתמול את הארפר, הזריקות מבחוץ היו קצרות, כאילו הוא עייף. הוא התחיל את המשחק טוב אבל מבחוץ לא היה טוב. בינתיים בליגה למעט מול הפועל תל אביב הפועל ירושלים באמת לא הייתה בשיאה”.

יונתן אלון (חגי מיכאלי)

יכול להיות שההחלטה היא להתרכז בלהגיע ליורוליג?

”אני לא מאמין בכאלה החלטות. הפועל ירושלים לא הבטיחה לעצמה את היורוליג, הליגה זה משהו חשוב, שחקנים משתפשפים שם. כששחקן עולה נגד מעבי ת”א המוטיבציה עולה בכמה דרגות ואתמול זה לא נראה טוב”.

איך אתה רואה את המשחק מול ז’לגיריס?

”מכבי ניצחה במשחק הקודם, זה היה כיוון דרך לז’לגיריס שירדו ואז התאוששו קצת מול הפועל. משחק לא קל. מכבי בבית זה תוספת של כוח לכל שחקן. מכבי צריכה לנצח אבל לא יהיה קל. ללוני ווקר יש פציעה לא קלה בכתף, אני מקווה שלאט לאט הוא ייכנס”.