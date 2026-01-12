יום שני, 12.01.2026 שעה 17:28
ליגת העל Winner 25-26
"יש התקדמות בין סתיו טוריאל להפועל תל אביב"

רונן קצב בראיון ב"שיחת היום" ביום הולדתו ה-60 על כוכב האדומים: "לא סגור עדיין". על ינואר: "אני מאמין ששחקן אחד או יותר יעבור לארצות הברית"

|
סתיו טוריאל בטירוף (שחר גרוס)
סתיו טוריאל בטירוף (שחר גרוס)

רונן קצב חוגג 60. סוכן השחקנים הוותיק שהחל את דרכו אי שם בסוף שנות ה-80 והפך לאחד הבכירים בכדורגל הישראלי, ליווה שחקנים רבים לאורך הקריירה, ביניהם יוסי בניון וערן זהבי. בראיון לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE הוא דיבר על התחנות שעבר, השחקנים שהוא ייצג ומייצג, וגם העתיד.

תן לנו סיכום לכבוד היום הולדת שלך?
”התחלתי את הקריירה ב-’89, עשיתי אלפי עסקאות. אי אפשר לשים את האצבע”.

אתה מרגיש משהו אחר היום?
”אני מרגיש מאוד מנוסה, הרבה יותר חכם מפעם. החיים רצים, הסיפור הגופני שעשיתי נתן לי תוצאות. אם אתם יכולים לשפר את האיכות חיים שלכם ולעשות ספורט לנפש, זה משנה חיים”.

מה העסקה הכי גדולה שלך?
”העסקה של ערן בגיל 29 על 8 מיליון, בזמנו העברתי מדרום אמריקה ב-8 מיליון וזה היה מטורף”.

רונן קצב (שחר גרוס)רונן קצב (שחר גרוס)

העסקה הכי מפוספסת?
”טוטו תמוז, שהעסקה כבר הייתה סגורה עם מונאקו. יש הרבה קטנות, נקודות שבר שאתה צומח מהן”.

השחקו הכי משוגע שפגשת?
”גאסקוין, היינו שבוע במבחנים באיטליה, כל פעם הוא ירד מהאוטובוס שיכור, זה לא היה מפריע לו. אני אספר לך שהמשחק הראשון של סבסטיאן רוזנטל כשהוא עבר, היה נוהל להרים עם וויסקי”.

טוטו תמוז (שחר גרוס)טוטו תמוז (שחר גרוס)

תן לנו חדשות.
”אני מעריך שבחודש ינואר תהיה העברה של שחקן אחד או יותר לארצות הברית”.

מה עם סתיו טוריאל?
”יש התקרבות בינו להפועל ת”א. לא רוצה לנהל את זה ברדיו, יש משא ומתן, זה לא סגור”.

