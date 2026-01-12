"פדרמן? יש בעלים שרוצים להכניס את השלטים"

אוהדי מכבי ת”א המשיכו במחאה שלהם גם אתמול (ראשון) בניצחון 84:95 על הפועל ירושלים כשהגיעו עם שלטים כנגד הבעלים, ובמועדון החליטו לאסור את הכנסתם. בעקבות זאת, חברי ארגון “הגייט” החליטו שלא להיכנס למשחק, ויונתן ללזר מהארגון התייחס לכך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

לא הייתם אתמול, מה קורה בניכם לבין ההנהלה? חלק נכנסו, חלק לא.

“היו לנו כמה נציגים שכן הצליחו להיכנס. לא קראנו לאף אחד לא להגיע, הייתה סולידריות של כל הקהל. החלטנו את זה ממש שעה לפני המשחק. כל ההיכל שר הרבה פעמים פדרמן תמכור”.

פדרמן לא הבעלים היחיד, מה עם השאר?

”אנחנו בין המקומות האחרונים בתקציב באירופה, התנהלות לא טובה. אנחנו מבינים מה הגורם לזה. שמענו איך אמרו שההנהלה הפילה עסקה”.

המחאה של אוהדי מכבי ת"א לדני פדרמן (רדאד ג'בארה)

יש לך הוכחות, איפה כל שאר הבעלים?

”שאר הבעלים רוצים להשקיע יותר כסף, יש גוף אחד שלא רוצה”.

אתם בשיח איתם?

”יש בעלים שרוצים לתת להכניס את השלטים. המחאה הכי לגיטימית, הכי חוקית ומי שעצר את זה זה גורמים בתוך מכבי תל אביב. כל פעם שיעצרו את זה אנחנו נכפיל ונשלש את זה. שיחיו עם זה”.

לשיר “פדרמן מת”, זה לא חורג ממחאה לגיטימית?

”לא עשינו את זה, שרים “פדרמן לך”. אנחנו לא מקללים. מישהו בצד השני מחפש בשביל לתבוע, אנחנו לא מפחדים מזה”.

פדרמן שלח תביעה?

”התביעה עוד לא הוגשה”.

איך זה יסתיים?

”רק כשהוא ימכור ואנחנו חושבים שאז זה יוציא את המועדון לדרך הרבה יותר טובה, לכן אנחנו עושים את מה שאנחנו חושבים לנכון”.