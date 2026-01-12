יום שני, 12.01.2026 שעה 15:56
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
23908-109512הפועל ת"א
23970-116513מכבי ת"א
22993-103613הפועל העמק
221167-124613בני הרצליה
211097-104613הפועל חולון
211045-110713הפועל ירושלים
191132-109813הפועל ב"ש/דימונה
181104-107813עירוני רמת גן
181088-108312עירוני קריית אתא
17999-97312מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
141051-96712מכבי רעננה
13902-78512הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

"פדרמן? יש בעלים שרוצים להכניס את השלטים"

חבר ארגון הגייט מקהל מכבי ת"א, יונתן ללזר, ב"שיחת היום": "יש אחרים שרוצים להשקיע יותר ואחד שלא, בכל פעם שיעצרו אותנו - נכפיל ונשלש את המחאה"

|
אוהדי מכבי ת
אוהדי מכבי ת"א מוחים (רועי כפיר)

אוהדי מכבי ת”א המשיכו במחאה שלהם גם אתמול (ראשון) בניצחון 84:95 על הפועל ירושלים כשהגיעו עם שלטים כנגד הבעלים, ובמועדון החליטו לאסור את הכנסתם. בעקבות זאת, חברי ארגון “הגייט” החליטו שלא להיכנס למשחק, ויונתן ללזר מהארגון התייחס לכך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

לא הייתם אתמול, מה קורה בניכם לבין ההנהלה? חלק נכנסו, חלק לא.
“היו לנו כמה נציגים שכן הצליחו להיכנס. לא קראנו לאף אחד לא להגיע, הייתה סולידריות של כל הקהל. החלטנו את זה ממש שעה לפני המשחק. כל ההיכל שר הרבה פעמים פדרמן תמכור”.

פדרמן לא הבעלים היחיד, מה עם השאר?
”אנחנו בין המקומות האחרונים בתקציב באירופה, התנהלות לא טובה. אנחנו מבינים מה הגורם לזה. שמענו איך אמרו שההנהלה הפילה עסקה”.

המחאה של אוהדי מכבי ת"א לדני פדרמן (רדאד גהמחאה של אוהדי מכבי ת"א לדני פדרמן (רדאד ג'בארה)

יש לך הוכחות, איפה כל שאר הבעלים?
”שאר הבעלים רוצים להשקיע יותר כסף, יש גוף אחד שלא רוצה”.

אתם בשיח איתם?
”יש בעלים שרוצים לתת להכניס את השלטים. המחאה הכי לגיטימית, הכי חוקית ומי שעצר את זה זה גורמים בתוך מכבי תל אביב. כל פעם שיעצרו את זה אנחנו נכפיל ונשלש את זה. שיחיו עם זה”.

לשיר “פדרמן מת”, זה לא חורג ממחאה לגיטימית?
”לא עשינו את זה, שרים “פדרמן לך”. אנחנו לא מקללים. מישהו בצד השני מחפש בשביל לתבוע, אנחנו לא מפחדים מזה”.

פדרמן שלח תביעה?
”התביעה עוד לא הוגשה”.

איך זה יסתיים?
”רק כשהוא ימכור ואנחנו חושבים שאז זה יוציא את המועדון לדרך הרבה יותר טובה, לכן אנחנו עושים את מה שאנחנו חושבים לנכון”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */