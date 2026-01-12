יום שני, 12.01.2026 שעה 11:57
כדורגל ישראלי

בגיל 80: יצחק חייק ממשיך לשמור על שיא גינס

בכדי לשמור על התעודה המכובדת, השחקן ממשיך לשחק כדורגל. בסוף השבוע האחרון רשם 90 דקות מלאות בניצחון הכח גלי גיל רמת גן 1:9 על מכבי פרדס כץ

הכח גלי גיל רמת גן עם יצחק חייק (באדיבות המועדון)
הכח גלי גיל רמת גן עם יצחק חייק (באדיבות המועדון)

עם הספרה 3 על הגב, יצחק חייק, שבחודש אפריל הקרוב יחגוג יום הולדת 81 – רשם הופעה בת 90 דקות במדי הכח גלי גיל רמת גן, קבוצה מליגה ג', בניצחונה 1:9 על מכבי פרדס כץ. עד לפני שנים בודדות שימש חייק כשוער בין הקורות, אך לאחרונה עבר אל מרכזו של כר הדשא, כאחד משחקי השדה. את שיא גינס הוא מחזיק מאז אפריל 2019.

בעבר הרחוק (מאוד), יש לציין, יצחק שיחק בנבחרת הנוער תחת שרביטו של המאמן עמנואל שפר, ושימש כשוערה של קבוצת הכח רמת גן בתקופה היפה שלה עם מאמן הנבחרת דוד שוייצר. בשישי האחרון השלים לא פחות מ-94 דקות במשחק ליגה רשמי, בליגה ג' דן, זאת במסגרת המחזור ה-14, כשקבוצתו רושמת ניצחון גדול על המארחת.

ה"סבא" של הכדורגל העולמי התכבד בצמד בישולים, כאשר הניסיונות שלו להבקעת שער נעצרו אצל שלמה עמר, בן ה-33, שידע לנטרל אותו ולמנוע ממנו את התענוג. להכח גלי גיל רמת גן הבקיעו משה מנשה, המחליף, שכבש לא פחות מחמישיית שערים, רואיד חמודי, שגיא בן ישי, יוסי ביטון ועופר מוכתר. לפרדס כץ צימק את התוצאה יניב ביאליק (הבקיע את ה-0:1 בהתמודדות).

יצחק חייק (איציק בלניצקי)יצחק חייק (איציק בלניצקי)

את עונת 2024/25 החולפת, יצחק חייק סיים בשתי הופעות במדי רמת גן. בעונת 2023/24 רשם שלוש הופעות כשחקן מכבי השקמה רמת חן של חזי טורס. בשני העשורים האחרונים כיכב בליגה ג' לצד שחקנים צעירים וותיקים כאחד. מאז אפריל 2019 שומר חייק על תואר שחקן הכדורגל הפעיל המבוגר בעולם בכל הזמנים, בספר שיאי גינס.

