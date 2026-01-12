ביה"ד: מהרחקה עד תום העונה לשישה משחקים

שחקן נערים ב', בן 15, של איחוד בני באקה, יחזור לשחק כדורגל כבר בעוד מספר ימים, אחרי שבית הדין המשמעתי החמיר בעונשו (התובע ביקש עונש הרחקה לחמישה משחקים), כאשר עו"ד נעם ליובין קבע הרחקה עד לתום העונה, אלא שדיון בבית הדין העליון הפך הקערה וקבע כי ריצוי שישה משחקים בחוץ – מספיק.

את הנער הצעיר ייצג בתיק 42-25-26 עו"ד אוהד כהן, שהדגיש כי הוא מגנה כל מקרה של אלימות, כשיחד עם זאת צריכה להיות גישה חינוכית ושיקומית ולא ענישה הפוגעת בעתיד הילד. מידתיות ושיקול דעת הם המפתח, לצד האכיפה, שחשובה לא פחות. שלושת הדיינים, ד"ר עדי זרניק (אב"ד), פרופסור מיגל דויטש ועו"ד אסף הדסי קיבלו את הערעור.

"עד היום ריצה כבר המערער עונש הרחקה של שישה משחקים בפועל והתובע מסכים כי אפשר להסתפק בעונש זה, בכפוף להוספת עונש הולם על תנאי. על כן, אנו מקבלים את הערעור במובן זה שהעונש שהוטל על המערער יעמוד על הרחקה בפועל של שישה משחקים, ויתווסף לו עונש על תנאי של הרחקה לשישה משחקים, תנאי לשנתיים שלא יורשע המערער בעבירות הכרוכות באלימות".

עו"ד אוהד כהן ל-ONE: "מדובר בנער בן 15. אנחנו מגנים כל מקרה של אלימות, אבל כשמדובר בקטין – הגישה צריכה להיות חינוכית ושיקומית, לא ענישה שפוגעת בעתיד שלו. במקרה כזה, מידתיות ושיקול דעת חשובים לא פחות מהאכיפה עצמה".