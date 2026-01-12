הבעלים החדשים של הפועל חיפה בכדורסל

בעלים חדשים להפועל חיפה בכדורסל. איש העסקים אדיר סבג חתם היום (שני) על הסכם לרכישת 80% ממניות המועדון מרון פלדהיים, בכפוף לבדיקת נאותות. עם כניסת ההסכם לתוקף, ישתנה שמה של הקבוצה הבוגרת ל"הפועל הר אדיר חיפה", כהנצחה למשה הר-אדיר ז"ל, אוהד מסור של הקבוצה במשך כ-40 שנה, שהלך לעולמו בחודש שעבר.

אדיר סבג, בן 20 בלבד, הופך לאחד הבעלים הצעירים ביותר אי פעם של קבוצת ספורט מקצוענית בישראל. בגיל שבו מרבית בני גילו נמצאים בתחילת דרכם האקדמית או הצבאית, סבג משלים עסקת רכישה משמעותית בכדורסל הישראלי ולוקח אחריות מלאה על מועדון עם היסטוריה, קהל ויעדים מקצועיים ברורים. המהלך מעורר עניין רב בעולם הספורט והעסקים, וממצב את סבג, שעלה לישראל מתוניסיה בגיל 6, כדמות יוצאת דופן בנוף הבעלות על קבוצות ספורט בישראל.

מטרת הרכישה היא להחזיר את הפועל חיפה, שקבוצתה הבוגרת המשחקת כיום בליגה הלאומית, אל ליגת העל ואל צמרת הכדורסל הישראלי. בשלב הראשון יפעל סבג לקדם שיתופי פעולה עם קבוצות נוספות, בכדי לבחון אפשרויות לרכישה והשאלה של שחקנים על מנת לחזק את הקבוצה. פלדהיים ימשיך לכהן כמנכ"ל המועדון וימשיך לשתף פעולה עם יובל רוסמן ודניאל חזן, שיכהנו כשותפים מקצועיים וניהוליים מטעמו של סבג. החברה הרוכשת תעמיד תקציב של בין 2 מיליון דולר ל-5 מיליון דולר בשנה שיאפשר להניח את התשתיות לקידום הקבוצה ולהשגת המטרות שלה – ובתוך כך רכש שחקנים, בניית מועדון עם מתקנים דוגמת חדר כושר מתקדם ועוד.

הספונסר הראשי יהיה ‘VisionWave Holdings NASDAQ: VWAV’, חברת אחזקות בתחום הדיפנס-טק הנסחרת בנאסדק ארה"ב. מומחיות הליבה של החברה ניצבת בטכנולוגיות AI שמשנות יכולות הגנתיות ומערכות אוטונומיות. החברה מתמחה במחקר, פיתוח ומסחור שמשולבים במומחיות ב-AI, הנדסת אוויר וחלל, טכנולוגיות רדיו, מוליכים למחיצה לתלת-ממד, רובוטיקה, סייבר ועוד, במטרה להתמודד עם האתגרים המורכבים ביותר בעולם. הפתרונות המוכחים בשדה הקרב של ‘VisionWave’ מיועדים לשדרג את הביטחון, לאפשר פעולות רב-תחומיות ולהניע חדשנות בתחום ההגנה וביטחון המולדת.

הבעלים הנכנס של הפועל הר אדיר חיפה, אדיר סבג: "למרות שאני בן 20 בלבד, אני כאן כי אני מאמין בכוחם של אנשים צעירים ונחושים לשנות מציאות. הפועל חיפה היא לא רק קבוצה. היא משפחה, קהילה ורוח בלתי נכנעת של נאמנות ואהבה לכדורסל. אני מבטיח לשחקנים ולכל האוהדים, ביחד נבנה מחדש קבוצה שמחזירה את הגאווה, התקווה והכוח לצמרת הכדורסל הישראלי.

“השם החדש של הקבוצה הוא מחווה למשה הר אדיר ז"ל, אדם שתמיד האמין והאמין בלב שלם בקבוצה. אני מבטיח להמשיך את רוחו. הגיל הוא רק מספר, אך הרצון, התשוקה והמחויבות שלנו הם בלתי מוגבלים. העתיד מתחיל כאן ועכשיו, ואנחנו נעשה הכל כדי שהוא יהיה מזהיר!".

מנכ"ל הפועל הר אדיר חיפה, רון פלדהיים: "זהו רגע מכונן שישנה את אסטרטגיית המועדון לשנים הבאות. כבעלים יחיד, תקרת הזכוכית שלנו הייתה נמוכה מאוד. כעת, עם ההצטרפות של אדיר סבג, אליי ואל שותפיי יובל רוסמן ודניאל חזן, המטרות משתנות והפועל חיפה אמורה ויכולה לחזור לצמרת הכדורסל הישראלי תוך פרק זמן של עד שנתיים מהיום.

“מהפגישה הראשונה עם אדיר נוצר חיבור אישי. אדיר הוא אדם צעיר ומוכשר מאוד, עם ידע נרחב, ניסיון עשיר ומלא בלהט ותשוקה, ועם המחויבות והרצינות שלו - ואין ספק שזהו רגע מרגש שמשדרג את המועדון ויוביל אותנו קדימה להישגים חדשים ולהגשים את החלומות שלנו ביחד".