יום שני, 12.01.2026 שעה 11:43
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
291180-139715הפועל אילת
271170-134015מכבי רחובות
261172-132315עירוני נהריה
241256-139115מכבי אשדוד
241185-119715הפועל חיפה
221174-122315א.ס. רמה"ש
221175-113014מ.כ. עוטף דרום
211223-119415מכבי פ"ת
211337-129815הפועל מגדל העמק
211363-130815אליצור יבנה
201120-111313אליצור אשקלון
191245-117214מכבי קריית גת
181337-124015מכבי חיפה
181152-105413אליצור שומרון
171132-101013מכבי מעלה אדומים
161347-117815מ.ס צפת

הבעלים החדשים של הפועל חיפה בכדורסל

איש העסקים הצעיר אדיר סבג (20), חתם על הסכם לרכישת 80% מהמועדון האדום מהכרמל: "נבנה קבוצה שמחזירה את הגאווה והתקווה לצמרת הכדורסל הישראלי"

|
אדיר סבג (אביה עמר)
אדיר סבג (אביה עמר)

בעלים חדשים להפועל חיפה בכדורסל. איש העסקים אדיר סבג חתם היום (שני) על הסכם לרכישת 80% ממניות המועדון מרון פלדהיים, בכפוף לבדיקת נאותות. עם כניסת ההסכם לתוקף, ישתנה שמה של הקבוצה הבוגרת ל"הפועל הר אדיר חיפה", כהנצחה למשה הר-אדיר ז"ל, אוהד מסור של הקבוצה במשך כ-40 שנה, שהלך לעולמו בחודש שעבר.

אדיר סבג, בן 20 בלבד, הופך לאחד הבעלים הצעירים ביותר אי פעם של קבוצת ספורט מקצוענית בישראל. בגיל שבו מרבית בני גילו נמצאים בתחילת דרכם האקדמית או הצבאית, סבג משלים עסקת רכישה משמעותית בכדורסל הישראלי ולוקח אחריות מלאה על מועדון עם היסטוריה, קהל ויעדים מקצועיים ברורים. המהלך מעורר עניין רב בעולם הספורט והעסקים, וממצב את סבג, שעלה לישראל מתוניסיה בגיל 6, כדמות יוצאת דופן בנוף הבעלות על קבוצות ספורט בישראל.

מטרת הרכישה היא להחזיר את הפועל חיפה, שקבוצתה הבוגרת המשחקת כיום בליגה הלאומית, אל ליגת העל ואל צמרת הכדורסל הישראלי. בשלב הראשון יפעל סבג לקדם שיתופי פעולה עם קבוצות נוספות, בכדי לבחון אפשרויות לרכישה והשאלה של שחקנים על מנת לחזק את הקבוצה. פלדהיים ימשיך לכהן כמנכ"ל המועדון וימשיך לשתף פעולה עם יובל רוסמן ודניאל חזן, שיכהנו כשותפים מקצועיים וניהוליים מטעמו של סבג. החברה הרוכשת תעמיד תקציב של בין 2 מיליון דולר ל-5 מיליון דולר בשנה שיאפשר להניח את התשתיות לקידום הקבוצה ולהשגת המטרות שלה – ובתוך כך רכש שחקנים, בניית מועדון עם מתקנים דוגמת חדר כושר מתקדם ועוד.

הספונסר הראשי יהיה ‘VisionWave Holdings NASDAQ: VWAV’, חברת אחזקות בתחום הדיפנס-טק הנסחרת בנאסדק ארה"ב. מומחיות הליבה של החברה ניצבת בטכנולוגיות AI שמשנות יכולות הגנתיות ומערכות אוטונומיות. החברה מתמחה במחקר, פיתוח ומסחור שמשולבים במומחיות ב-AI, הנדסת אוויר וחלל, טכנולוגיות רדיו, מוליכים למחיצה לתלת-ממד, רובוטיקה, סייבר ועוד, במטרה להתמודד עם האתגרים המורכבים ביותר בעולם. הפתרונות המוכחים בשדה הקרב של ‘VisionWave’ מיועדים לשדרג את הביטחון, לאפשר פעולות רב-תחומיות ולהניע חדשנות בתחום ההגנה וביטחון המולדת.

הבעלים הנכנס של הפועל הר אדיר חיפה, אדיר סבג: "למרות שאני בן 20 בלבד, אני כאן כי אני מאמין בכוחם של אנשים צעירים ונחושים לשנות מציאות. הפועל חיפה היא לא רק קבוצה. היא משפחה, קהילה ורוח בלתי נכנעת של נאמנות ואהבה לכדורסל. אני מבטיח לשחקנים ולכל האוהדים, ביחד נבנה מחדש קבוצה שמחזירה את הגאווה, התקווה והכוח לצמרת הכדורסל הישראלי.

“השם החדש של הקבוצה הוא מחווה למשה הר אדיר ז"ל, אדם שתמיד האמין והאמין בלב שלם בקבוצה. אני מבטיח להמשיך את רוחו. הגיל הוא רק מספר, אך הרצון, התשוקה והמחויבות שלנו הם בלתי מוגבלים. העתיד מתחיל כאן ועכשיו, ואנחנו נעשה הכל כדי שהוא יהיה מזהיר!".

מנכ"ל הפועל הר אדיר חיפה, רון פלדהיים: "זהו רגע מכונן שישנה את אסטרטגיית המועדון לשנים הבאות. כבעלים יחיד, תקרת הזכוכית שלנו הייתה נמוכה מאוד. כעת, עם ההצטרפות של אדיר סבג, אליי ואל שותפיי יובל רוסמן ודניאל חזן, המטרות משתנות והפועל חיפה אמורה ויכולה לחזור לצמרת הכדורסל הישראלי תוך פרק זמן של עד שנתיים מהיום.

“מהפגישה הראשונה עם אדיר נוצר חיבור אישי. אדיר הוא אדם צעיר ומוכשר מאוד, עם ידע נרחב, ניסיון עשיר ומלא בלהט ותשוקה, ועם המחויבות והרצינות שלו - ואין ספק שזהו רגע מרגש שמשדרג את המועדון ויוביל אותנו קדימה להישגים חדשים ולהגשים את החלומות שלנו ביחד".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */