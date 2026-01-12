רבע 2, 04:29: אליצור נתניה - קריית אתא 36:33

המחזור ה-13 בליגת ווינר סל ממשיך בשעה זו במשחק שמפגיש את האחרונה בטבלה, אליצור עירוני נתניה, עם אליצור קריית אתא מהמקום התשיעי. חניכיו של אלי רבי יודעים שהם זקוקים נואשות לניצחון שני העונה בכדי להמשיך לחלום על הישרדות בליגת העל. מנגד, ניצחון של הקבוצה מהקריות ידביק אותה אל עבר החלק העליון עם מאזן חיובי לאחר שחצי עונה כבר מאחורינו.

נתניה מגיעה לאחר עשרה מחזורים רצופים בהם לא ניצחה אף משחק, בעצם מאז אותו ניצחון מפתיע 93:95 על בני הרצליה במחזור השני לא הצליחה הקבוצה מהשרון לצאת עם ידה על העליונה. רצף ההפסדים הוביל לשינוי בעמדת המאמן כאשר אלי רבי ערך בכורה על הקווים במשחק הקודם.

מהצד השני, קריית אתא גם כן הגיעה במומנטום שלילי לאחר ארבעה הפסדים בחמשת המשחקים האחרונים. החבורה של אלדד בנטוב סובלת גם מלא מעט איבודי כדור כשהם מדורגים רק מקום אחד לפני יריבתם בקטגוריה. ההבדל בין הקבוצות מגיע בצד ההתקפי של המשחק.

רבע ראשון: 21:24 לאליצור קריית אתא

חמישיית אליצור נתניה: שאק ביוקנן, עמית גרשון, ניק אונגנדה, אוטיס פרייז’ר, ניקו קרבאצ’ו.

חמישיית אליצור קריית אתא: תומר אסייג, ג’מייה ניל, נואה לוק, בודי יום, מאליק הול.

עמית גרשון פתח את ההתמודדות עם לייאפ מצוין במתפרצת. בודי יום השלים מהלך של שלוש נקודות לאחר שקלע מהצבע, סחט עבירה ודייק מקו העונשין. מהצד השני, גם שאק ביוקנן השלים מהלך של שלוש נקודות כשקלע, סחט עבירה ודייק מהקו. יום ונואה לוק צלפו שתי שלשלות ברציפות בצד של האורחת. גרשון קלע מחוץ לקשת.

מנגד, מאליק הול קלע מתחת לסל. לוק צלף שלשה נוספת. ניק אונגנדה ביצע את אחד ממהלכי העונה, הוא החל את המהלך עם חסימה אדירה בהגנה וקיבל את הכדור במתפרצת שאותה סיים בדאנק אדיר כולל סחיטת עבירה, אך הוא החטיא את הזריקה מהקו. קאליל ספיר צלף שלשה על הבאזר של הרבע.

רבע שני:

אונגנדה חדר נהדר עם הגב לסל וסיים טוב עם שתי נקודות. אור קורנליוס קלע מתוך הצבע. ג'מייה ניל החזיר את היתרון לאורחת. תומר אסייג צלף מחוץ לקשת. אוטיס פרייז’ר קלע שלשה עם הלוח על הבאזר של שעון ההתקפה. מנגד, דור ענבי השלים מהלך של שלוש נקודות לאחר שקלע, סחט עבירה ודייק מקו העונשין. קורנליוס צלף מחוץ לקשת.