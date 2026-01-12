יום שני, 12.01.2026 שעה 18:40
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
23908-109512הפועל ת"א
23970-116513מכבי ת"א
22993-103613הפועל העמק
221167-124613בני הרצליה
211097-104613הפועל חולון
211045-110713הפועל ירושלים
191132-109813הפועל ב"ש/דימונה
181104-107813עירוני רמת גן
181088-108312עירוני קריית אתא
17999-97312מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
141051-96712מכבי רעננה
13902-78512הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

רבע 1, 07:08: אליצור נתניה - קריית אתא 9:5

ליגת ווינר סל מחזור 13: נועלת הטבלה מארחת את החבורה של אלדד בנטוב בתקווה להשיג ניצחון שני לעונה. מנגד, הצפוניים רוצים להתרחק מתחתית הליגה

|
שאק ביוקנן הולך לסל (רועי כפיר)
שאק ביוקנן הולך לסל (רועי כפיר)

המחזור ה-13 בליגת ווינר סל ממשיך בשעה זו במשחק שמפגיש את האחרונה בטבלה, אליצור עירוני נתניה, עם אליצור קריית אתא מהמקום התשיעי. חניכיו של אלי רבי יודעים שהם זקוקים נואשות לניצחון שני העונה בכדי להמשיך לחלום על הישרדות בליגת העל. מנגד, ניצחון של הקבוצה מהקריות ידביק אותה אל עבר החלק העליון עם מאזן חיובי לאחר שחצי עונה כבר מאחורינו.

נתניה מגיעה לאחר עשרה מחזורים רצופים בהם לא ניצחה אף משחק, בעצם מאז אותו ניצחון מפתיע 93:95 על בני הרצליה במחזור השני לא הצליחה הקבוצה מהשרון לצאת עם ידה על העליונה. רצף ההפסדים הוביל לשינוי בעמדת המאמן כאשר אלי רבי ערך בכורה על הקווים במשחק הקודם. 

מהצד השני, קריית אתא גם כן הגיעה במומנטום שלילי לאחר ארבעה הפסדים בחמשת המשחקים האחרונים. החבורה של אלדד בנטוב סובלת גם מלא מעט איבודי כדור כשהם מדורגים רק מקום אחד לפני יריבתם בקטגוריה. ההבדל בין הקבוצות מגיע בצד ההתקפי של המשחק.

רבע ראשון:

חמישיית אליצור נתניה: שאק ביוקנן, עמית גרשון, ניק אונגנדה, אוטיס פרייז’ר, ניקו קרבאצ’ו.

חמישיית אליצור קריית אתא: תומר אסייג, ג’מייה ניל, נואה לוק, בודי יום, מאליק הול.

עמית גרשון פתח את ההתמודדות עם לייאפ מצוין במתפרצת.

