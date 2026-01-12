יום שני, 12.01.2026 שעה 10:36
כדורגל ישראלי

דיווח בבולגריה: הפועל ב"ש אחרי שחקן פורטוגלי

אצל הבולגרים טוענים כי המועדון מבירת הנגב מתעניין בתומאש סילבה, שמשחק בדובריץ' המקומית וגדל בספורטינג ליסבון: "הצעה ומשא ומתן צפויים בקרוב"

תומאש סילבה (IMAGO)
תומאש סילבה (IMAGO)

הפועל באר שבע איבדה גובה במחזור האחרון בליגת העל לאחר 0:0 ביתי מול מכבי חיפה באצטדיון טרנר. החבורה של רן קוז’וק עדיין ניצבת בראשות הטבלה, אך היא שם רק בזכות הפרש שערים עדיף נכון לכרגע על בית”ר ירושלים שאורבת מהמקום השני.

בתוך כך, הדרומיים מסתכלים לחלון של ינואר ועל פי דיווח מהיום (שני) בבולגריה, הם מתעניינים בשחקן הכנף הפורטוגלי תומאש סילבה. ב-’NOV SPORT’ הבולגרי טענו: “הצעה ספציפית עבור השחקן ומשא ומתן עם קבוצתו דוברודז'ה דובריץ' צפויים בימים הקרובים”.

תומאש בן ה-26, המשחק ככנף שמאל, בעמדת ה-10 או כחלוץ, שיחק במחלקת הנוער ובקבוצות המשנה של ספורטינג ליסבון במהלך הקריירה שלו, משם עבר לוויזלה, הושאל לוורזים, ובהמשך שיחק גם בפולין ביגלוניה ביאליסטוק לפני שעבר לליגה הבולגרית. הפורטוגלי נמצא אגב תחת סוכן העל ז’ורז’ה מנדש.

תומאש סילבה (IMAGO)תומאש סילבה (IMAGO)

אחרי התיקו מול הירוקים של ברק בכר, האתגר הבא של באר שבע יהיה בגביע המדינה, שם היא תארח את הפועל ירושלים במסגרת שלב שמינית הגמר ועם רצון להשיג ניצחון כדי להמשיך בתחרות כמובן, וגם לחזור למסלול לקראת המפגש נגד הפועל תל אביב בליגה במחזור הבא.

