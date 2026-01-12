יום שני, 12.01.2026 שעה 09:48
כדורגל ישראלי

כדור שלג באשדוד: בן זקן יקבל החלטה בקרוב

הלחץ סביב הדרומיים הולך וגובר אחרי התבוסה לק"ש: "היינו חייבים להגיע בטירוף", האיש החזק במועדון ישקול את צעדיו. סילבס ביטל את אימון הבוקר

|
תסכול באשדוד (ראובן שוורץ)
תסכול באשדוד (ראובן שוורץ)

התבוסה הכואבת אמש (ראשון) 5:2 להפועל קריית שמונה מעמידה את מ.ס. אשדוד בנקודת שפל חדשה, ומעלה סימן שאלה סביב הקבוצה. מי שיצטרך לקבל את החלטה בנושא הוא הבעלים ג’קי בן זקן, כשהלחץ סביב המועדון הולך וגובר.

לפני כחודשיים נדמה היה שאשדוד מצאה כיוון בחלק העליון של הטבלה, אבל מאז הקבוצה לא מצליחה לעצור את כדור השלג. האכזבה הגדולה מההפסד אתמול היא בעקבות העובדה שהמשחק היה בעל חשיבות גדולה במאבק בתחתית והיכולת הייתה חלשה מאוד.  במועדון הודו: “זה משחק שחייבים להגיע אליו בטירוף. ניצחון היה נותן לנו אוויר, אבל שוב ספגנו שערים קלים, וזה קורה כבר תקופה”.

סילבס ניסה לזעזע את ההרכב כשהשאיר את רועי גורדנה על הספסל, אך הפתיחה הרעה אילצה אותו להכניס את הקשר כבר בדקה ה-28. למרות שהקבוצה עדיין במרחק של שש נקודות מהקו האדום, החשש באשדוד שהקבוצה חווה משבר עמוק וחוסר יכולת לצאת ממנו.

חיים סילבס (ראובן שוורץ)חיים סילבס (ראובן שוורץ)

בן זקן צפוי לשקול את צעדיו ביממה הקרובה, ועדיין לא התקבלה החלטה סופית לגבי עתידו של סילבס. בניגוד לשגרה, סילבס החליט לבטל את אימון הבוקר שלאחר המשחק ולהעניק לשחקנים יום חופש. במחזור הקרוב אשדוד תפגוש את מכבי בני ריינה האחרונה בטבלה.

