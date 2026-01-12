"אוהדי פיורנטינה אוהבים את ההחתמה של מנור"

כשפיורנטינה הודיעה לפני עשרה ימים על החתמתו של מנור סולומון, עמודיה הרשמיים ברשתות החברתיות התמלאו בתגובות נאצה פרו פלסטיניות, אך אחרי ביקור במשחק של הקבוצה בפירנצה, ניתן להגיד בפה מלא כי הרוב המוחלט מהמגיבים היו פרו פלסטינים שמחפשים לפגוע בכל נציג ישראלי בזירה הבינלאומית בכל תחום, ולא אוהדי פיורנטינה.

בבוקר המשחק מול מילאן אתמול (ראשון), כל כלי התקשורת באיטליה יישרו קו ושיערו שסולומון יפתח לראשונה בהרכב של הוויולה, זאת לאחר שהציג יכולת טובה והיה מעורב בשערים כשעלה ל-25 דקות ב-0:1 על קרמונזה ו-23 דקות ב-2:2 מול לאציו, אך הישראלי התאכזב לדעת כשהוא יסתפק שוב בעלייה מהספסל.

העיר פירנצה היא ללא ספק אחת הערים היפות באירופה. בירת חבל טוסקנה נחשבת לאחת הערים החשובות בהיסטוריה של התרבות והאמנות בעולם. פעלו בה אמנים ואנשי רוח כמו מיכלאנג'לו, לאונרדו דה וינצ'י ודנטה. העיר מפורסמת בזכות אתרים היסטוריים רבים, במטבח הטוסקני יש יין משובח ואווירה רומנטית ואלגנטית, אך גם הכדורגל הוא חלק חשוב בה.

מנור סולומון מול מילאן (IMAGO)

מרקו, נהג המונית שהסיע אותי לאצטדיון ארטמיו פרנקי, כשכובע צמר סגול של פיורנטינה מעטר את ראשו, הסביר זאת בצורה מדויקת וכנה: ״אנחנו אמנם לא מילאן או יובנטוס, אבל אנחנו מועדון גדול״. הסגולים זכו בסקודטו פעמיים בתולדותיהם, ב-1955/56 ו-1968/69, אך מאז הם נמצאים לרוב בצמרת הכדורגל האיטלקי ועברו בהם שחקנים מפורסמים כמו רוברטו באג׳יו, גבריאל בטיסטוטה, רוי קושטה ועוד רבים וטובים.

אחרי שסיימה את העונה שעברה במקום השישי ועלתה לקונפרנס ליג, את העונה הנוכחית פיורנטינה פתחה בצורה מזעזעת וניצחה לראשונה בליגה רק לפני פחות מחודש, כשהתפוצצה עם 1:5 ביתי על אודינזה ב-21 לדצמבר. עם פתיחת חלון ההעברות של ינואר, היא התחזקה בסולומון ובמרקו ברשיאניני שהגיע מאטאלנטה, ויצאה לרצף חיובי יחסית. מרקו נהג המונית הוסיף: ״יש לנו סגל טוב, אבל משום מה אנחנו לא מצליחים. ביצענו רכש טוב עם ברשיאניני וסולומון ואני מקווה שנצא לדרך חדשה. האוהדים אוהבים את ההחתמה של מנור, הוא שחקן מצוין״.

כשהסתובבתי בעיר הבחנתי במספר דגלי פלסטין תלויים על מבנים או מודבקים כסטיקרים וחששתי כי סולומון הגיע פעם נוספת, כמו שחווה בחצי השנה האחרונה בוויאריאל, למקום בו הישראלים פחות רצויים, אך כשירדתי מהמונית אל הרחובות שמקיפים את האצטדיון ונכנסתי אל החנות הרשמית של פיורנטינה, החששות התפוגגו.

דגלי פלסטין ברחבי העיר פירנצה (ליאב אחבאן)

דגלי פלסטין ברחבי העיר פירנצה (ליאב אחבאן)

מיד כשנכנסתי לחנות, מספר אוהדים מקומיים רכשו חולצות בצבע לבן עם הדפסה של מספר 19 ושמו של כוכב נבחרת ישראל, ומיד אחריהם אף אוהדים מדרום קוריאה רכשו חולצות שלו בצבע סגול, כשאחד מהם סיפר לי כי הוא מכיר אותו מטוטנהאם וזוכר שערים שהוא בישל לאליל שלו, יונג מין סון. המחיר הוא 70 אירו לחולצה בגרסת האוהדים ו-105 אירו לחולצה בגרסת השחקנים.

ג׳ק, שעובד בחנות בתור מי שמדפיס את המספרים והשמות על החולצות, סיפר: ״הכרתי את סולומון לראשונה במשחק של נבחרת איטליה נגד ישראל והוא עשה לנו צרות, אני שמח שהוא פה, יצא לנו כבר למכור כמה חולצות שלו״. מנהל החנות, אלסנדרו, הוסיף: ״הוא נראה שהוא שחקן טוב, נקווה שיעזור לנו. יש אנשים שקונים חולצות, אבל כרגע המצב של הקבוצה לא טוב, אז לא הרבה. למרות זאת, היו כמה חולצות שלו שמכרנו״.

התלהבות סביב מנור בפיורנטינה

למרות המצב העגום של פיורנטינה, שנמצאת מתחת לקו האדום, כל הכרטיסים שהוצאו למכירה לאוהדיה נמכרו (בערך רבע מתכולת האצטדיון לא הוצאה למכירה בשל כך שהוא נמצא בשיפוצים). סולומון התחמם עם המחליפים ואפילו שמע קריאות בעברית מהיציע ונופף לשלום.

רפאל ליאאו מתחמם (ליאב אחבאן)

הקהל המקומי דחף את הסגולים בשירת ״פורצה ויולה״ והפתיחה הייתה שייכת לה. בהמשך, מילאן, שעלתה בהרכב עם רוטציות משמעותיות בשל הלו״ז הצפוף התעוררה, אך דויד דה חאה מנע מכריסטיאן פוליסיק לכבוש. בצד השני, אלברט גודמנדסון, שזכור כמי שכבש שלושער במדי איסלנד נגד ישראל בפלייאוף העלייה ליורו, בלט, אך הקבוצות ירדו בתיקו מאופס למחצית, כשעל סף ההפסקה פאולו ונולי הורחק אחרי תלונות לשופטים, מה שהטריף את הקהל הסגול, שעודד אותו וצעק לו ״בראבו מיסטר״.

המאמן של פיורנטינה פאולו ונולי אחרי שהורחק (ליאב אחבאן)

פיורנטינה פתחה את המחצית השנייה בטירוף ובדקה ה-66 גם מצאה את הרשת בזכות נגיחה עוצמתית של פיאטרו קומוזו בן ה-20. הקהל המקומי היה בטירוף ושר ״מי שלא קופץ רוסונרו״. מנור סולומון החל להתחמם כבר מהדקה ה-55 והרחשים ביציע היו גדולים, כשאוהדים קראו בשמו כמה פעמים וחיכו שייכנס אל הדשא. בדקה ה-82 זה קרה והוא זכה לתשואות מהקהל.

מנור סולומון עולה למגרש לקול תשואות הקהל

בדקה ה-90, מילאן הצליחה להשוות בזכות שער של המחליף, כריסטופר אנקונקו, אך מנור מבחינתו הצליח להראות שוב ניצוצות בדקות הבודדות שקיבל. הוא סיפק מספר נגיעות של קסם בכדור והיה מעורב בשתי התקפות מפתח בתוך תוספת הזמן. הראשונה הסתיימה במשקוף, והשנייה, בה העמיד את מויזה קן באחד על אחד מול השוער, נגמרה עם בעיטה של חלוץ נבחרת איטליה אל גופו של מייק מניאן.

שחקני מילאן (ליאב אחבאן)

מסימיליאנו אלגרי מתדרך את חניכיו (ליאב אחבאן)

את תואר השחקן המצטיין אפשר לתת ללא ספק למגן הימני של פיורנטינה, דודו, שהתאחד עם סולומון אחרי ששיחקו ביחד גם בשחטאר דונייצק. המשחק הסתיים ב-1:1, אך הוויולה יצאה המאוכזבת מהמשחק, וזה אומר המון על השיפור של הקבוצה, שמחזיקה ברצף של שלושה משחקים ללא הפסד מאז שהישראלי הגיע. ביום ראשון היא תתארח בבולוניה, ואנחנו נקווה שהפעם סולומון יקבל את ההזדמנות לפתוח בהרכב ואולי גם לכבוש את שער הבכורה שלו בסגול.