"מחווה של לוזר", "אמבפה טס לסעודיה סתם"

ברצלונה זכתה אמש (ראשון) בסופר קאפ הספרדי לאחר ניצחון 2:3 על ריאל מדריד בג’דה, ערב הסעודית, בקלאסיקו רווי אירועים שכלל פינאלה מהסרטים למחצית הראשונה. מי שהתקשה לקבל את התוצאה ואובדן התואר ליריבה המושבעת הוא קיליאן אמבפה, שקרא לשחקני ריאל שלא לתת כבוד לאלופת הסופר קאפ וספג על כך ביקורת בספרד.

הכוכב הצרפתי שנכנס כמחליף רק בדקה ה-76 בגלל פציעה בברך שמאל, נראה מפציר בחבריו שלא לעמוד במסדר הכבוד המסורתי לזוכה ואמר להם לרדת מהמגרש בשלוש מקרים שונים אחרי הגמר. “מחווה של לוזר", נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’, “זה היה ההפסד החמישי של ריאל העונה עם אמבפה בלתי נראה. הוא נכנס אחרי השער של ראפינה שעשה 2:3, אבל בקושי נגע בכדור אחרי שטס לערב הסעודית סתם".

יש לציין ששחקני בארסה כן עמדו במסדר הכבוד לשחקני ריאל בזמן שאלו הגיעו לקבל את המדליות שלהם. אלא שכאמור, לא פחות משלוש פעמים נראה הצרפתי מסמן לשחקנים להתרחק מטקס הענקת הגביע ולא להשתתף במחווה הספורטיבית לבארסה.

אמבפה (צילום מסך)

לפני הקטלונים, גם אתלטיקו מדריד, ליברפול, סלטה ויגו ומנצ’סטר סיטי כבר ניצחו את ריאל העונה, ועבור צ’אבי אלונסו, מדובר באובדן תואר שני העונה, לאחר שכבר הודח מוקדם יותר מגביע העולם למועדונים. כעת גם הסופר קאפ חמק מידיו של המאמן הבאסקי, בגמר בו תרומתו של אמבפה הייתה סמלית בלבד. הצרפתי עשה מסע מתיש ממדריד לערב הסעודית, אך לא היה כשיר במאת האחוזים.

קבוצתית, ריאל לא הרשימה במיוחד וזה ממש בלשון המעטה. הבלאנקוס העדיפו להסתגר ולצאת למתפרצות, ופרט לשני השערים בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, לא עשו יותר מדי. “צ’אבי אלונסו החזיר את הסגנון של מוריניו", נכתב ב’מארקה’, “הוא החיה את הרוח של מוריניו".