בלמעלה מ-450,000 ש"ח: עווד תובע את דימונה

מ.ס דימונה צריכה לדאוג? פיראס עווד, הקשר בן ה-34, מי ששיחק במדיה בשתי קדנציות שונות, תובע אותה. בתחילת חודש אוקטובר, פורסם ב-ONE כי בהנהלת הקבוצה הודיעו לירדן אבוחצירא (שתובע אף הוא) ולעווד לחפש קבוצה, נוכח אי התאמה מקצועית. את הדרומיים עזב בסופו של דבר באכזבה קשה מההתנהלות מולו, כשרשם ארבע הופעות בלבד.

לטענת פיראס עווד, מ.ס דימונה סיימה את העסקתו באופן חד צדדי, פוגעני ובלתי חוקי, תוך הפרת חוזים והוראות דין בסיסיות, שלילת זכויות סוציאליות, פגיעה בשמו הטוב והתעמרות מתמשכת. לפיכך, עתר לחיוב העמותה במלוא הסכומים הנתבעים וכן בהוצאות משפט ושכר טרחת עו”ד, כשסכום התביעה עומד על 455,119 שקלים.

פיראס עווד הגיש את כתב התביעה לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, באמצעות עורך דינו, שי אליאס, זאת נגד העמותה המנהלת את מ.ס דימונה מליגה א' דרום (העמותה לקידום מועדון הספורט דימונה וקידום הנוער ע"ר), בדרישה לפיצוי הנקוב, בתוספת ריבית והצמדה כדין מיום ההפרה והלנת שכר.

לטענת עווד, הוא הועסק בקבוצה בשתי תקופות שונות (2021-2017 ו-2025--2023), ובתקופה האחרונה שימש הן כשחקן פעיל והן כיועץ מנטלי (כולל פעילות במחלקת הנוער), בהתאם לשני חוזים נפרדים. לדבריו, הוא מילא את תפקידיו במקצועיות, שיחק בעשרות משחקים רשמיים, ונעדר רק לפרקי זמן קצרים עקב פציעות קלות.

פיראס עווד באחד ממשחקי דימונה (יונתן גינזבורג)

באוקטובר 2025 פוטר באופן מיידי וללא שימוע (בעקבות אי עמידה בסטנדרטים מקצועיים והתנהגותיים, לצד קללות כלפי עוזר המאמן), במהלך חוזה העסקה קצוב שעדיין היה בתוקף. עווד מכחיש את הטענות שהועלו נגדו במכתב הפיטורים בדבר התנהלות בלתי מקצועית או התנהגות פוגענית, וטוען כי מדובר בטענות חסרות בסיס שפגעו בשמו הטוב ובמוניטין המקצועי שלו.

עוד נטען בכתב התביעה, כי הקבוצה לא שילמה לו שכר עבור מספר חודשי עבודה, לא הפרישה כספים לפנסיה, ולא שילמה זכויות סוציאליות בסיסיות, ובהן דמי חופשה, דמי הבראה, הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים. טרם פיטוריו סבל מהתעמרות והתנכלות במקום העבודה, לרבות נידוי מאימונים, יחס משפיל ואלימות מילולית מצד גורמים מקצועיים בקבוצה.

מדובר, לטענתו של פיראס, בהתנהלות שלדבריו נועדה לדחוק אותו החוצה ללא תשלום מלוא זכויותיו. במסגרת התביעה דורש עווד פיצוי בגין הפרת חוזה לתקופה קצובה, פיטורים שלא כדין, אי קיום שימוע, חוב שכר ופיצוי נזיקי בגין פגיעה בכבודו ובמעמדו, לצד חיוב הקבוצה בהוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין.

במהלך שתי הקדנציות בהן שיחק במדי מ.ס דימונה, התכבד ב-155 הופעות בכל המסגרות. מאז ספטמבר 2025 האחרון נחשב לשחקן חופשי בשוק, כך שכל מי שחפצה בו, יכולה לקלוט אותו בלי קשר לרפורמה של הבקרה התקציבית, הרי שמעל גיל 34 הוא ולא נחשב במניין העברות המותר (שבע במספר).