יום שני, 12.01.2026 שעה 09:49
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
328-2814מכבי אחי נצרת1
2911-2414מכבי נווה שאנן2
2613-2214הפועל כרמיאל3
2513-2314מכבי אתא ביאליק4
2518-2714מ.ס. טירה5
2117-2114הפועל ב.א.גרבייה6
1820-1514בני מוסמוס7
1825-1714עירוני נשר8
1715-1514הפועל מגדל-העמק9
1617-1414הפועל בית שאן10
1621-1414צעירי אום אל פאחם11
1429-1514צעירי טמרה12
1321-1814הפועל עראבה13
1325-1714הפועל טירת הכרמל14
923-914מכבי נוג'ידאת15
124-1714הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
3611-3514מכבי קרית גת1
2615-2514מ.כ. צעירי טירה2
2515-1814מ.ס. דימונה3
2318-2514מ.כ. ירושלים4
2119-2814מכבי עירוני אשדוד5
2118-1814שמשון תל אביב6
2124-2214בית"ר יבנה7
2017-1914מ.כ. כפ"ס8
2021-1914מכבי קרית מלאכי9
1921-2614מ.כ. חולון ירמיהו 10
1920-2114מכבי יבנה11
1623-1614הפועל הרצליה12
1415-1114הפועל אזור13
1223-1914בית"ר נורדיה ירושלים14
1029-1114הפועל מרמורק15
1031-1114הפועל ניר רמה"ש16

בלמעלה מ-450,000 ש"ח: עווד תובע את דימונה

באוקטובר המועדון מסר לקשר כי עליו לחפש קבוצה, זאת לאחר שתי קדנציות. עכשיו, בביה"ד האזורי לעבודה בבאר שבע, הגיש תביעה באמצעות עו"ד שי אליאס

|
פיראס עווד (יונתן גינזבורג)
פיראס עווד (יונתן גינזבורג)

מ.ס דימונה צריכה לדאוג? פיראס עווד, הקשר בן ה-34, מי ששיחק במדיה בשתי קדנציות שונות, תובע אותה. בתחילת חודש אוקטובר, פורסם ב-ONE כי בהנהלת הקבוצה הודיעו לירדן אבוחצירא (שתובע אף הוא) ולעווד לחפש קבוצה, נוכח אי התאמה מקצועית. את הדרומיים עזב בסופו של דבר באכזבה קשה מההתנהלות מולו, כשרשם ארבע הופעות בלבד.

לטענת פיראס עווד, מ.ס דימונה סיימה את העסקתו באופן חד צדדי, פוגעני ובלתי חוקי, תוך הפרת חוזים והוראות דין בסיסיות, שלילת זכויות סוציאליות, פגיעה בשמו הטוב והתעמרות מתמשכת. לפיכך, עתר לחיוב העמותה במלוא הסכומים הנתבעים וכן בהוצאות משפט ושכר טרחת עו”ד, כשסכום התביעה עומד על 455,119 שקלים.

פיראס עווד הגיש את כתב התביעה לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, באמצעות עורך דינו, שי אליאס, זאת נגד העמותה המנהלת את מ.ס דימונה מליגה א' דרום (העמותה לקידום מועדון הספורט דימונה וקידום הנוער ע"ר), בדרישה לפיצוי הנקוב, בתוספת ריבית והצמדה כדין מיום ההפרה והלנת שכר.

לטענת עווד, הוא הועסק בקבוצה בשתי תקופות שונות (2021-2017 ו-2025--2023), ובתקופה האחרונה שימש הן כשחקן פעיל והן כיועץ מנטלי (כולל פעילות במחלקת הנוער), בהתאם לשני חוזים נפרדים. לדבריו, הוא מילא את תפקידיו במקצועיות, שיחק בעשרות משחקים רשמיים, ונעדר רק לפרקי זמן קצרים עקב פציעות קלות.

פיראס עווד באחד ממשחקי דימונה (יונתן גינזבורג)פיראס עווד באחד ממשחקי דימונה (יונתן גינזבורג)

באוקטובר 2025 פוטר באופן מיידי וללא שימוע (בעקבות אי עמידה בסטנדרטים מקצועיים והתנהגותיים, לצד קללות כלפי עוזר המאמן), במהלך חוזה העסקה קצוב שעדיין היה בתוקף. עווד מכחיש את הטענות שהועלו נגדו במכתב הפיטורים בדבר התנהלות בלתי מקצועית או התנהגות פוגענית, וטוען כי מדובר בטענות חסרות בסיס שפגעו בשמו הטוב ובמוניטין המקצועי שלו.

עוד נטען בכתב התביעה, כי הקבוצה לא שילמה לו שכר עבור מספר חודשי עבודה, לא הפרישה כספים לפנסיה, ולא שילמה זכויות סוציאליות בסיסיות, ובהן דמי חופשה, דמי הבראה, הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים. טרם פיטוריו סבל מהתעמרות והתנכלות במקום העבודה, לרבות נידוי מאימונים, יחס משפיל ואלימות מילולית מצד גורמים מקצועיים בקבוצה.

מדובר, לטענתו של פיראס, בהתנהלות שלדבריו נועדה לדחוק אותו החוצה ללא תשלום מלוא זכויותיו. במסגרת התביעה דורש עווד פיצוי בגין הפרת חוזה לתקופה קצובה, פיטורים שלא כדין, אי קיום שימוע, חוב שכר ופיצוי נזיקי בגין פגיעה בכבודו ובמעמדו, לצד חיוב הקבוצה בהוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין.

במהלך שתי הקדנציות בהן שיחק במדי מ.ס דימונה, התכבד ב-155 הופעות בכל המסגרות. מאז ספטמבר 2025 האחרון נחשב לשחקן חופשי בשוק, כך שכל מי שחפצה בו, יכולה לקלוט אותו בלי קשר לרפורמה של הבקרה התקציבית, הרי שמעל גיל 34 הוא ולא נחשב במניין העברות המותר (שבע במספר).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */