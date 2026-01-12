ראפיניה ו-ויניסיוס: שוב הברזילאי של בארסה ניצח

לראשונה בהיסטוריה, הצליחה לנצח ברצלונה את ריאל מדריד בשלושה גמרים ברציפות. זה לא קרה מעולם, אך בעידן האנזי פליק גם החלום הזה הפך למציאות, עם ה2:3 הדרמטי אתמול (ראשון). זה התחיל בגמר סופרקופה בדיוק לפני שנה, אז נקלעה בארסה לפיגור מוקדם, אך דהרה ל-2:5 קליל עם צמד של ראפיניה, שסידר גם אסיסט לאלחנדרו באלדה. כעת, הבקיע הברזילאי צמד נוסף והביא לבלאוגרנה 2:3 דרמטי, כדי לפתוח את שנת 2026 ברגל ימין.

בין לבין, היה גם גמר הגביע הספרדי בו לא נרשמו משום מה שערים של ראפיניה, אבל בשני המפגשים מול הלבנים בליגה בעונה שעברה הוא דאג להותיר את חותמו היטב. בקלאסיקו הראשון של פליק, באוקטובר 2024, הוא בישל ללאמין ימאל ונעץ בעצמו את המסמר האחרון ב-0:4 המכונן בסנטיאגו ברנבאו. בסיבוב השני, אחרי שקיליאן אמבפה הבקיע פעמיים בפתיחה בהר היהודים, היה ראפיניה האחראי המרכזי למהפך, עם צמד משלו עוד לפני ההפסקה, ובארסה ניצחה 3:4.

וכך, בסיכום הכללי, יש לראפיניה שבעה שערים ושני בישולים בחמישה קרבות קלאסיקו בהם נטל חלק. אלה נתונים מעולמם של ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו, וברצלונה אף יצאה עם ידה על העליונה בכל חמשת המקרים. ההפסד היחיד של פליק לריאל מדריד התרחש באוקטובר האחרון בליגה, כאשר ראפיניה נעדר בשל פציעה. מי יודע מה הייתה יכולה להיות התוצאה לו הברזילאי היה כשיר גם אז.

ראפיניה בטירוף (רויטרס)

לצורך השוואה, השתתף ראפיניה בשבעה משחקי קלאסיקו לפני בואו של המאמן הגרמני. הוא לא הבקיע בהם כלל, והיה לזכותו בישול אחד בלבד. מאז קיץ 2024, חל שדרוג קיצוני ביותר בתרומתו ובמעמדו של הברזילאי בבירת קטלוניה, והוא דאג להבהיר זאת שוב במסיבת העיתונאים אתמול: "לו פליק לא היה בא לברצלונה, הייתי עוזב. הוא שינה את הכל. הוא אמר לי שהוא הולך לסמוך עלי, ושאני אהיה חשוב. זה ביטחון לו כל שחקן זקוק", קבע. זה כוחו של מאמן טוב שמסוגל לעזור לחניכיו למצות את הפוטנציאל.

ראפיניה היה שחקן לא רע גם קודם לכן, אבל עכשיו הוא סופרסטאר שמסוגל לעשות הכל על המגרש. הוא שחקן אגף משובח, אך יכולותיו באות לידי ביטוי גם במרכז עם מסירות של פליימייקר, כפי שניתן היה לראות גם אתמול. קחו, למשל, את הכדור ששלח לפדרי, שהעביר לרוברט לבנדובסקי בדרך לשער השני של בארסה. בנוסף, השקעתו ההגנתית לא יודעת גבול. הוא מבצע לחץ יעיל מאוד ללא כדור, ודי להזכיר את התיקול על ויניסיוס בתחילת המשחק. ואם זה לא מספיק, הוא אפילו היה זה שעמד על קו השער שלו ומנע בזינוק מופלא את שער הנגיחה של דין האוסן. הכדור ניתז למשקוף, ואז המשיך גונסאלו גרסיה פנימה כדי לקבוע 2:2 בהפסקה, אבל זה כבר סיפור אחר.

ראפיניה מנשק את הסמל של ברצלונה (רויטרס)

אז ראפיניה היה בכל מקום. שערו הראשון היה פנטסטי בכדור חד לפינה הרחוקה של טיבו קורטואה, אבל שער הניצחון בדקה ה-73 היה מוזר ומשעשע. הברזילאי החליק תוך כדי ביצוע, בעט לא טוב, והכדור הטעה את השוער הבלגי רק בגלל ההסטה מרגלו של ראול אסנסיו. היה זה מזל טהור, אבל המזל אמור ללכת עם הטובים, וכך היה. האיש שהבקיע פעמיים לרשת אתלטיק בילבאו בחצי הגמר השלים צמד גם בגמר, ועוזב את סעודיה עם 4 שערים. האם כך תימשך כל השנה הזו, בסיומה יחגוג יום הולדת 30?

הוא קיבל, כמובן, את פרס השחקן המצטיין, וגבר בקרב הברזילאים על ויניסיוס, שרשאי להרגיש מתוסכל למדי. הרי הייתה זו הופעה נהדרת שלו, ולא רק בגלל שהיה חתום על השער היפה ביותר של ההתמודדות. בהיעדרו של אמבפה, שהחלים זה עתה מפציעה ונכנס רק לדקות האחרונות, היה ויני הכוכב המסוכן ביותר של ריאל בפער ניכר.

ויניסיוס וז'ול קונדה (רויטרס)

למרות השליטה המוחלטת של ברצלונה במרכז המגרש במחצית הראשונה, הוא היה זה שהגיע להזדמנות הראשונה הטובה בהתמודדות כאשר ברח להגנה וסחט הצלה ראשונה מז'ואן גארסיה. ואז הוא גם שבר את הבצורת האישית שהתארכה ל-16 משחקים. מאז תחילת אוקטובר לא מצא הכנף את הרשת במדי ריאל, והקוף הורד מהגב בסטייל.

ז'ול קונדה לא שמר עליו בקפידה, וגרם לאוהדי ברצלונה להרהר אם ז'ואאו קאנסלו צריך להשלים את חזרתו לקאמפ נואו במהרה. גם פדרי לא סייע, ואת פאו קובארסי עבר הברזילאי כאילו לא היה קיים. אולי אם ראפיניה היה בסביבה זה לא היה מזיק. ויניסיוס סיים בבעיטה חדה שהכניעה אפילו את ז'ואן גראסיה, שהפגין יכולת משובחת בקלאסיקו הראשון בחייו, והתנופה שלו נמשכה גם אחרי ההפסקה.

הוא אפילו ענד במהלך ההתמודדות את סרט הקפטן, אחרי שפדריקו ואלוורדה נפצע והוחלף. יש שיראו בכך בעייתיות מסוימת, לאור התנהלותו המחפירה של ויניסיוס כלפי המאמן צ'אבי אלונסו, אחרי שהוחלף בעצמו בקלאסיקו הקודם בליגה, אבל ניתן לראות כאן גם פעולת איחוי. יותר מדי דובר בשבועות האחרונים על המשבר ביחסים ועל עזיבה אפשרית של הכוכב במהלך 2026. אולי המשחק הספציפי הזה יסמן את המפנה לטובה.

ויניסיוס (רויטרס)

התקרית עם ויניסיוס בקלאסיקו בליגה הייתה הרגע בו החל כדור השלג להתגלגל לרעתו של צ'אבי אלונסו. במקום לחגוג ניצחון מתוק בקלאסיקו הראשון בקריירה, הוא נאלץ להתמודד עם יותר מדי בעיות בחדר ההלבשה, ורצף של תוצאות עגומות גרם לכיסאו להתנדנד באופן קבוע. איכשהו, כמעט כל משחק מוגדר כעת בתקשורת הספרדית כמבחן גורלי עבור הבאסקי, שרק מתחיל את הקדנציה וזה היה נכון גם לגבי גמר סופרקופה. פרשני ‘מארקה’ הניחו כי תבוסה עלולה להביא להדחתו של קשר העבר, גם אם אין לפלורנטינו פרס מחליף ראוי ומוכן ש"מתחמם על הקווים".

אז תבוסה לא הייתה שם. צ'אבי אלונסו העלה מערך זהיר ומבוקר, ששידר מנטליות של אנדרדוג, והשתדל למנוע מברצלונה לתרגם את אחוז החזקת הכדור הגבוה ליצירת מצבים ליד השער. בשורה התחתונה, הטקטיקה הזו לא הייתה מופרכת. ריאל אפילו "ניצחה" 7:10 בבעיטות למסגרת, כבשה פעמיים בזמן פציעות של המחצית הראשונה, והייתה קרובה מאוד להשוות ל-3:3 בזמן הפציעות של המחצית השנייה. ייתכן שהכדור הגיע לשחקנים הלא נכונים ברחבה, כי אלברו קאררס בעט הישר לידיו של ז'ואן גארסיה ממצב קורץ ביותר, ואז גם ראול אסנסיו שלח נגיעה לכיוונו של השוער הקטלוני.

נכון לעכשיו, סבורים בספרד כי התוצאה הסופית, שהיא סוג של "הפסד בכבוד", מעניקה לצ'אבי אלונסו אפשרות להמשיך בעבודתו, והאוהדים צריכים לקוות שהדיווחים התמידיים על משבר ייפסקו, לפחות לזמן מה. באשר לברצלונה, היא חגגה לא רק תואר, אלא גם את שובו של רונלד אראוחו למגרשים. הבלם האורוגוואי, שסיפר באומץ על המצוקה הנפשית איתה הוא מתמודד, הונף אל על על ידי חבריו, וזה היה ניצחון נוסף לבלאוגרנה. הייתכן שבקלאסיקו הבא במאי הוא כבר יהיה בהרכב בשיא כושרו? והאם זה יהיה הקרב בו יכריע ראפיניה את גורל האליפות?