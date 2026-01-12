ראפיניה מהטובים בעולם, ולאן ריאל תפנה עכשיו?

ברצלונה זכתה אמש (ראשון) פעם נוספת בסופר קופה הספרדי לאחר ניצחון על היריבה הגדולה ריאל מדריד, עם 2:3 בניצוחו של ראפיניה שהזכיר לכל אלה שלא העריכו אותו שהוא אחד השחקנים הכי טובים בעולם נכון להיום.

פדרי שוב כיכב והראה שהוא ההבדל הכי בולט בין שתי הקבוצות, לצד אלה שכיכבו היה גם את ז’ול קונדה שאכזב בגדול והזכיר פעם נוספת למה המועדון החתים את ז’ואאו קאנסלו, וגם: הסיפור מעורר ההשראה של רונאלד אראוחו שביצע קאמבק מרשים.

ולאן הולכים מכאן בצד הלבן? ריאל מדריד איבדה תואר ראשון לעונה. דווקא במשחק בו ויניסיוס הזכיר נשכחות, הבלאנקוס שוב הפסידו בסעודיה את תואר הסופר קופה הספרדי לאחר הפסד דרמטי לקטלונים.

מהקלאסיקו הקודם עד לקלאסיקו הזה, צ’אבי אלונסו איבד את הזהות שניסה לבנות לריאל מדריד ונשאב לרעיונות של המועדון, למרות שהלבנים נתנו פייט לבארסה אי אפשר להסתיר עד כמה הקבוצה הזו משוועת לחיזוקים בעמדות שונות, והאם תהיה השפעה על הקבוצה לאחר ההפסד על התוצאות בליגה?

עמית לוינטל, חמי אלמוג ודוד מילמן מסכמים את הקלאסיקו בפרק מיוחד לאוהדי שתי הקבוצות.