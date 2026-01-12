יום שני, 12.01.2026 שעה 09:45
שונות  >> פודקאסט ריאל מדריד

ראפיניה מהטובים בעולם, ולאן ריאל תפנה עכשיו?

הברזילאי הוכיח שהוא הכי אנדרייטד שיש, אלונסו איבד זהות. וגם: קונדה מול קאנסלו, הקאמבק של אראוחו והחיזוק הנחוץ בלבן. סיכום הקלאסיקו, האזינו

|
ראפיניה בטירוף (IMAGO)
ראפיניה בטירוף (IMAGO)

ברצלונה זכתה אמש (ראשון) פעם נוספת בסופר קופה הספרדי לאחר ניצחון על היריבה הגדולה ריאל מדריד, עם 2:3 בניצוחו של ראפיניה שהזכיר לכל אלה שלא העריכו אותו שהוא אחד השחקנים הכי טובים בעולם נכון להיום.

פדרי שוב כיכב והראה שהוא ההבדל הכי בולט בין שתי הקבוצות, לצד אלה שכיכבו היה גם את ז’ול קונדה שאכזב בגדול והזכיר פעם נוספת למה המועדון החתים את ז’ואאו קאנסלו, וגם: הסיפור מעורר ההשראה של רונאלד אראוחו שביצע קאמבק מרשים.

ולאן הולכים מכאן בצד הלבן? ריאל מדריד איבדה תואר ראשון לעונה. דווקא במשחק בו ויניסיוס הזכיר נשכחות, הבלאנקוס שוב הפסידו בסעודיה את תואר הסופר קופה הספרדי לאחר הפסד דרמטי לקטלונים.

מהקלאסיקו הקודם עד לקלאסיקו הזה, צ’אבי אלונסו איבד את הזהות שניסה לבנות לריאל מדריד ונשאב לרעיונות של המועדון, למרות שהלבנים נתנו פייט לבארסה אי אפשר להסתיר עד כמה הקבוצה הזו משוועת לחיזוקים בעמדות שונות, והאם תהיה השפעה על הקבוצה לאחר ההפסד על התוצאות בליגה?

עמית לוינטל, חמי אלמוג ודוד מילמן מסכמים את הקלאסיקו בפרק מיוחד לאוהדי שתי הקבוצות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */