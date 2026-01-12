יום שני, 12.01.2026 שעה 09:05
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%3786-401634דטרויט פיסטונס
65%3739-401134בוסטון סלטיקס
61%3784-389833ניו יורק ניקס
61%3804-390433פילדלפיה 76'
57%3971-400735טורונטו ראפטורס
56%4237-430636קליבלנד קאבלירס
50%3940-392834אורלנדו מג'יק
50%4016-404034מיאמי היט
50%4075-399034שיקגו בולס
49%4377-438337אטלנטה הוקס
43%4020-391735מילווקי באקס
37%4031-407035שארלוט הורנטס
31%3647-349332ברוקלין נטס
26%4192-384334וושינגטון וויזארדס
20%4209-390435אינדיאנה פייסרס
 מערב 
82%3698-409734אוקלהומה ת'אנדר
69%4121-430235דנבר נאגטס
67%4157-431636מינסוטה טימברוולבס
67%3707-388033סן אנטוניו ספרס
62%3538-378232יוסטון רוקטס
62%3789-392034פיניקס סאנס
61%3600-355531לוס אנג'לס לייקרס
56%4077-418136גולדן סטייט ווריורס
47%4269-419836פורטלנד בלייזרס
40%4075-400735ממפיס גריזליס
38%3819-377034לוס אנג'לס קליפרס
37%4073-393835דאלאס מאבריקס
35%4321-408934יוטה ג'אז
26%4240-385235סקרמנטו קינגס
24%4524-423937ניו אורלינס פליקנס

פרננדס: דני נראה טוב ועשה הרבה דברים טובים

מאמן הנטס על וולף שרשם דאבל דאבל ראשון בהפסד 103:98 לממפיס: "היה יוצא מהכלל בהגנה ובריבאונד". הפורוורד: "יש הרבה דברים שאני יכול לקחת מפה"

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

דני וולף פתח אתמול (ראשון) בחמישייה של ברוקלין וקלע 11 נקודות, אליהן הוסיף 10 ריבאונדים לצד שתי חטיפות וחסימה ב-25 דקות בהפסד של ברוקלין 103:98 לממפיס. זה היה הדאבל דאבל הראשון של הפורוורד היהודי ב-NBA ובסיום המאמן ג’ורדי פרננדס דיבר בין היתר גם עליו.

"דני נראה טוב, בהגנה ובריבאונד הוא היה יוצא מהכלל, גם באגרסיביות”, אמר פרננדס, “הוא היה יכול לזרוק עוד פעמיים-שלוש בצבע, במיוחד בשלהי המשחק. היינו צריכים שהוא יזרוק, אבל הוא יעשה את זה. הוא מוכן לעשות את הדברים הנכונים. הוא עשה הרבה דברים טובים ונעזור לו".

וולף עצמו נשאל על מה דובר במחצית בחדר ההלבשה של ברוקלין, שניצחה 16:24 ברבע השלישי. "היינו צריכים להיות קצת יותר אסרטיביים ואגרסיביים בהגנה ובהתקפה”, אמר הפורוורד, “עשינו עבודה טובה בפן הזה. המחליפים עבדו קשה והשאירו אותנו במשחק".

כאמור, זה היה הדאבל דאבל הראשון של וולף ב-NBA והוא אמר על כך: “יש הרבה דברים שאני יכול לקחת מהמשחק הזה, בין היתר פשוט לעשות את הדברים הקטנים הגנתית".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */