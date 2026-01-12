פרננדס: דני נראה טוב ועשה הרבה דברים טובים

דני וולף פתח אתמול (ראשון) בחמישייה של ברוקלין וקלע 11 נקודות, אליהן הוסיף 10 ריבאונדים לצד שתי חטיפות וחסימה ב-25 דקות בהפסד של ברוקלין 103:98 לממפיס. זה היה הדאבל דאבל הראשון של הפורוורד היהודי ב-NBA ובסיום המאמן ג’ורדי פרננדס דיבר בין היתר גם עליו.

"דני נראה טוב, בהגנה ובריבאונד הוא היה יוצא מהכלל, גם באגרסיביות”, אמר פרננדס, “הוא היה יכול לזרוק עוד פעמיים-שלוש בצבע, במיוחד בשלהי המשחק. היינו צריכים שהוא יזרוק, אבל הוא יעשה את זה. הוא מוכן לעשות את הדברים הנכונים. הוא עשה הרבה דברים טובים ונעזור לו".

וולף עצמו נשאל על מה דובר במחצית בחדר ההלבשה של ברוקלין, שניצחה 16:24 ברבע השלישי. "היינו צריכים להיות קצת יותר אסרטיביים ואגרסיביים בהגנה ובהתקפה”, אמר הפורוורד, “עשינו עבודה טובה בפן הזה. המחליפים עבדו קשה והשאירו אותנו במשחק".

כאמור, זה היה הדאבל דאבל הראשון של וולף ב-NBA והוא אמר על כך: “יש הרבה דברים שאני יכול לקחת מהמשחק הזה, בין היתר פשוט לעשות את הדברים הקטנים הגנתית".