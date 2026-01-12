"יכולים לנצח כל קבוצה וגם להפסיד לכל קבוצה"

הפועל ירושלים ספגה אתמול (ראשון) את הפסדה החמישי העונה בליגת העל, 95:84 למכבי ת"א במשחק שנעל את הסיבוב הראשון בזירה המקומית. הירושלמים הגיעו למפגש בידיעה שאין באפשרותם לסיים את הסיבוב ברביעייה הראשונה, רגע לפני הגרלת רבע גמר גביע המדינה שתיערך ביום רביעי הקרוב. יחד עם זאת, כדי להשאיר לעצמם סיכוי לסיים את העונה הסדירה במקום הראשון, היו האדומים-לבנים חייבים לעשות את מה שעשו במחזור ה-12 מול הפועל תל אביב – לנצח.

"חוץ מכמה דקות בהתחלה ולקראת הסוף, מכבי שלטה במשחק, מגיע לה קרדיט על זה”, אמר יונתן אלון בסיום, “בתור מאמן אתה מחפש פתרונות, מצאנו הרכב שהצליח לרוץ התקפית ולהחזיק קצת הגנתית, זה הצליח קצת, אבל זה לא הספיק. ההרכב הגבוה שלהם היה אחד הדברים שהכריע את המשחק.

“בספורט, לפעמים מנצחים ולפעמים מפסידים. שיחקנו נגד קבוצה טובה מאוד. אנחנו לא מרגישים לרגע שאנחנו לא יכולים לנצח אותם. כמו שאנחנו יכולים לנצח כל קבוצה, אנחנו יכולים להפסיד לכל קבוצה. אין אשמים, אף אחד לא דפק אותנו, לא אכל לנו ושתה לנו. אני מאוד אוהב את השחקנים שלי, אני אומר להם את הדברים בפרצוף, אבל אף פעם לא בתקשורת".

הפתיחה הייתה שייכת ליונתן אלון וחניכיו, שדהרו ליתרון 3:16 בפתיחת המשחק. אלא שמכבי תל אביב התעוררה, חזרה במהירות ואף הפכה את התוצאה עוד במהלך הרבע הראשון. התחושות במועדון היו כי בשלב מסוים הירושלמים פשוט הורידו את הרגל מהגז. מכבי תל אביב לא רק שחזרה למשחק, אלא גם סיימה את המחצית הראשונה ביתרון וברחה ברבע השלישי. זאת בניגוד למספר מפגשים בין הקבוצות בשנים האחרונות, בהם דווקא הפועל ירושלים הייתה זו שמשתלטת על המשחק במחצית השנייה. הפעם, הייתה זו קבוצתו של עודד קטש שלקחה פיקוד על העניינים.

בריסט וזוסמן במאבק (חגי מיכאלי)

בקבוצה הודו כי ההפסד היה קשור גם להכנה המנטלית, אך כמובן שלא רק שם הייתה הבעיה. כזכור, פעמיים קבוצתו של אלון גברה על מכבי תל אביב בקדם העונה - תחילה כשהגביע החברתי היה על הכף, ולאחר מכן בחצי גמר גביע ווינר - כאשר בשני המפגשים הירושלמים היו עדיפים וגם ניצחו. אתמול, לעומת זאת, הפועל ירושלים לא הצליחה למצוא פתרון להרכב איתו עלה עודד קטש ברבע השלישי, בו שיחק ג'יילן הורד בעמדה 3, מרסיו סנטוס בעמדה 4 ורומן סורקין בעמדה 5.

בתום 40 דקות של כדורסל, הירושלמים אמנם ניצחו בקרב על הלוחות, אך יחס האסיסטים-איבודים שלהם היה פחות טוב מזה של יריבתם, שגם קלעה יותר סלים לשתי נקודות ובאחוזים גבוהים משמעותית. הקבוצה מהבירה לא הצליחה למצוא מענה להרכב הגבוה של קטש, דבר שבסופו של דבר הוביל להפסד החמישי של העונה.

בכל הנוגע לגביע המדינה, ההפסד לא שינה דבר, שכן הניצחון של בני הרצליה אתמול סגר את הרביעייה הראשונה. משמעות הדבר היא שבהגרלה שתתקיים ביום רביעי הקרוב, הפועל ירושלים תקבל אחת מהקבוצות שדורגו בארבע הראשונות בתום הסיבוב, ותוכל לפגוש ברבע הגמר את מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, בני הרצליה או הפועל העמק. בכל הנוגע למאבק על המקום הראשון, האדומים-לבנים היו רחוקים גם כך, אך כעת, כאשר לשתי התל אביביות ארבעה ניצחונות יותר מאשר לקבוצה מהבירה, הפער הפך למשמעותי עוד יותר.