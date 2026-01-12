חשיבות המשחק, ההגנה והניתוח של קטש על ווקר

מכבי תל אביב של עודד קטש סגרה אתמול (ראשון) את הסיבוב הראשון של ליגת העל עם ניצחון מרשים 84:95 על הפועל ירושלים. הצהובים הגיעו למשחק הבית בידיעה שהם כבר הבטיחו את הרביעייה הראשונה וכשמעשית הם רוצים לשמר את הסטטוס קוו בפסגה.

המשחק כמובן שהיה מיוחד יותר לאור העובדה שבשני משחקי קדם העונה שהיו על תארים (הגביע החברתי וחצי גמר גביע ווינר), הירושלמים ניצחו, הרי שהיה ברור שהמשחק הזה מקבל משמעות נוספת בערב שבו עוד לפני תחילת המשחק נערך טקס מרגש לזכרו של גיבור ישראל סמל עמית רגב ז”ל.

במועדון הודו כי הניצחון היה חשוב במיוחד בגלל מספר סיבות, תחילה החיסורים שהיו לקבוצה שחסרה עדיין את לוני ווקר וזאק הנקינס, שעדיין לא הספיק להיכנס לעניינים. שנית כמובן בגלל זהות היריבה והתוצאות מולה מקדם העונה ולסיכום גם הדרך בה פתחו את המשחק.

בריסט וזוסמן במאבק (חגי מיכאלי)

הירושלמים רצו ליתרון דו ספרתי כבר ברבע הראשון, אך הצהובים הפכו את התוצאה כבר באותו הרבע שבסופו של דבר הסתיים בשוויון. “כלל לא מובן מאליו”, אמרו בסביבת הקבוצה זאת לאחר שכזכור בשני משחקי היורוליג האחרונים מול הספרדיות בסופו של דבר מכבי ת”א הצליחה לקזז את ההפרש, אבל לא מעבר.

“השחקנים נלחמו ושמרו הרבה יותר טוב”, החמיאו במועדון להגנה והוסיפו: “אחרי שפתחנו רע מאוד ורכים את המשחק, ההגנה התייצבה ועם העצירות צברנו ביטחון”. בקבוצה היו מרוצים מאוד מהיכולת של רומן סורקין וג'ימי קלארק כשגם מריו סנטוס נתן תצוגת תכלית משלו. ומה לגבי אושיי בריסט? הוא פשוט נעל את ההגנה הצהובה.

יתרה מכך, ההרכב שכלל את ג'יילן הורד, סורקין וסנטוס סידר את הבריחה והירושלמים לא הצליחו למצוא את הפתרון לאתגרים להרכב אותו קטש בחר להציב בשני ציד המגרש. המהלך של קטש היה ללא פחות משחמט, בנוסף במועדון ציינו כי “ההרכבים של בלאט וג'ון די הביאו דחיפה והכניסו הרבה מאוד רוח למפרשים”.

שחקני מכבי תל אביב ועודד קטש (רועי כפיר)

במשחק עצמו נכח אורח מיוחד, מנהלה הספורטיבי הקודם של מכבי ת”א אבי אבן, שהיה לראשונה במשחק הקבוצה מאז אותה הודעת התפטרות שהייתה ללא פחות מאשר רעידת אדמה. “ניצחון ענק בגלל הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים”, סיכמו במועדון אחרי ערב כדורסל נהדר שכלל תצוגה התקפית והגנתית מול קבוצה טובה מאוד של הפועל ירושלים.

כעת במכבי ת”א מתמקדים במשחק הבא ביום חמישי הקרוב נגד ז'לגיריס קובנה במסגרת המחזור ה-22 של היורוליג, שמגיע לאחר שבוע משחקים כפול בסימן ספרדי ורגע לפני שבוע כפול נוסף בתחרות הבכירה של אירופה, הפעם בסימן יווני.

אבי אבן (איציק בלניצקי)

עודד קטש אמר לאחר המשחק: “ניצחון חשוב וטוב עבורנו. גם בדרך שזה קרה. באנו עם תוכנית משחק ברורה. הם התחילו את המשחק עם אחוזים מטורפים, החטאנו לייאפים. ברוב המקרים לוקחים פסק זמן, חזרנו בלי זה. חששתי מהמשחק ומלוח המשחקים שהגענו אליו. חלק מזה זה גם הקהל שלנו. וזה שאנחנו משחקים בבית. לאט לאט השתלטנו על המשחק. בחצי השני עלינו עם הרכב יותר גבוה זה עבד לנו טוב. בפיגור גדול יונצ'וק עבר לשלושה גארדים והם חזרו למשחק, אבל גילינו קור רוח, כמו אחרי הפתיחה. קיבלנו הרבה מהרבה שחקנים. זה משחק שנותן ביטחון להמשך הדרך.

לפעמים בתור מאמן אתה מרגיש שאתה צריך לעשות שינויים. ההרכב הגדול בהרבה מקרים, גם אם יש לנו ג'יילן או אושיי, זה עוזר לנו הגנתית, אפילו מול שלושת הגארדים האלה. הם עברו להגנת חילופים, רצינו להעניש, והיינו צריכים להיות מאוד מדויקים, היו כמה התקפות שקיבלנו החלטות לא אחראיות. בתור מאמן צריך לבחון את הדברים בעין מקצועית וללכת עם זה. הצלחנו בהרכב הגארדים שלהם לקבל הזדמנות שנייה וזה ניצח לנו את המשחק.

אנחנו רגילים שירושלים שמה לחץ ומנסה להוציא אותנו מתוכנית המשחק. היינו מדויקים התקפית ועשינו עבודה טובה. שיחקנו נגד קבוצה ברמה גבוהה מאוד, והיום הצלחנו לנצח, זה לא מובן מאליו. לוני אמור לעשות אימון חלקי ביום שלישי, וזה תלוי איך הוא ירגיש. זו פציעה טריקית ונדירה. נקווה שזה יהיה טוב והוא יצטרף אלינו. היינו בסדרת ניצחונות יפה ומרשימה. הרגשנו שהצלחנו לחבר את היכולות של לוני והוא עשה את ההתאמות שלו”.

לוני ווקר (ראובן שוורץ)

קטש הוסיף וניתח: “הרבה מהמשחק נבע מהדרך שבה ההגנות שומרות את לוני, זה עבד לנו טוב, זה תהליך שעברנו ולקח זמן להגיע לזה. היה חוסר מזל והוא נפצע, היינו צריכים לחזור לדברים אחרים, כדי ליצור ממקומות אחרים. יש טיימינג שהקבוצה רצה, והפציעה שלו הייתה משמעותית עבורנו. הפסדנו שלושה משחקי חוץ נגד קבוצות טובות, אין משחק קל ביורוליג. אנחנו לא פייבוריטים בשום משחק חוץ שאנחנו הולכים אליו. הפסדנו לקבוצות טובות והיו לנו דקות טובות בכל אחד מהמשחקים. יורוליג זו תחרות ברמה קשה מאוד. שיחקנו היום משחק ברמת יורוליג, זה צריך לתת לנו ביטחון. אלה לא היו קבוצות בסגל מלא, אבל עדיין ניצחון חשוב וטוב”.

אושיי בריסט הוסיף: “המשחקים האלה זה מה שאנחנו צריכים. התחלנו קצת לאט, החטאנו לייאפים, ידעתי שהתפקיד שלי זה להביא אנרגיה למשחק, וזה הצליח. בשבילי, בכל תפקיד שהמאמן ישים אותי אני יכול לעשות עבודה יותר טובה, לעזור לקבוצה לנצח התקפית והגנתית. כולם יכולים לתת את הנוכחות שלהם בכל יום. אנחנו עדיין מחפשים את עצמנו כקבוצה, זה רק הולך להיות יותר קשה, נקבל מהיריבות את הכי טוב שלהם, נצטרך גם לתת את שלנו. הפסדנו כמה משחקים לאחרונה ואנחנו רוצים להפוך את זה בחזרה”.