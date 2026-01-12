יום שני, 12.01.2026 שעה 07:09
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%3786-401634דטרויט פיסטונס
65%3739-401134בוסטון סלטיקס
61%3784-389833ניו יורק ניקס
61%3804-390433פילדלפיה 76'
57%3971-400735טורונטו ראפטורס
56%4237-430636קליבלנד קאבלירס
50%3940-392834אורלנדו מג'יק
50%4016-404034מיאמי היט
50%4075-399034שיקגו בולס
49%4377-438337אטלנטה הוקס
43%4020-391735מילווקי באקס
37%4031-407035שארלוט הורנטס
31%3647-349332ברוקלין נטס
26%4192-384334וושינגטון וויזארדס
20%4209-390435אינדיאנה פייסרס
 מערב 
82%3698-409734אוקלהומה ת'אנדר
69%4121-430235דנבר נאגטס
67%4157-431636מינסוטה טימברוולבס
67%3707-388033סן אנטוניו ספרס
62%3538-378232יוסטון רוקטס
62%3789-392034פיניקס סאנס
61%3600-355531לוס אנג'לס לייקרס
56%4077-418136גולדן סטייט ווריורס
47%4269-419836פורטלנד בלייזרס
40%4075-400735ממפיס גריזליס
38%3819-377034לוס אנג'לס קליפרס
37%4073-393835דאלאס מאבריקס
35%4321-408934יוטה ג'אז
26%4240-385235סקרמנטו קינגס
24%4524-423937ניו אורלינס פליקנס

אוקלהומה גברה על מיאמי, מינסוטה על סן אנטוניו

הת'אנדר השיגו 112:124 על ההיט, הטימברוולבס 103:104 דחוק על הספרס. גולדן סטייט נכנעה לאטלנטה בבית, 115:116 לפילדלפיה על טורונטו. ניצחון לדנבר

|
שחקני אוקלהומה חוגגים (רויטרס)
שחקני אוקלהומה חוגגים (רויטרס)

ליגת ה-NBA המשיכה בשיא כוחה הלילה (בין ראשון לשני) עם מספר משחקים מרתקים. טורונטו השיגה 115:116 דחוק על פילדלפיה, אוקלהומה ניצחה 112:124 את מיאמי היט, מינסוטה השיגה 103:104 על סן אנטוניו, דנבר 104:108 על מילווקי, פיניקס הביסה 93:112 את וושינגטון, גולדן סטייט נכנעה 124:111 לאטלנטה וסקרמנטו גברה 98:111 על יוסטון.

טורונטו – פילדלפיה 115:116

סקוטי בארנס הכריע בהארכה עם קליעת עונשין 0.8 שניות לסיום, סיים עם 31 נקודות והוביל את טורונטו, כשג’מאל שיד תרם שיא קריירה של 22 ואימנואל קוויקלי הוסיף 20. פילדלפיה, ששיחקה ללא ג’ואל אמביד ופול ג’ורג’, קיבלה 38 נקודות מטייריס מקסי אך סבלה מ-22 איבודים, בעוד הראפטורס רשמו ערב קליעה חלש במיוחד משלוש ונעדרו מספר שחקנים מרכזיים.

אוקלהומה – מיאמי היט 112:124

שיי גילג’ס אלכסנדר קלע 29 נקודות לאחר פתיחה חלשה והוביל את אוקלהומה, כשג’יילן וויליאמס הוסיף 19 וצ’ט הולמגרן ואג’יי מיטשל תרמו 16 כל אחד, במשחק בו ההגנות בלטו ושחקני הת’אנדר ניצלו 23 איבודים של מיאמי. אנדרו וויגינס בלט מנגד עם 23 נקודות כולל שבע שלשות, טיילר הירו קלע 19, בעוד נורמן פאוול נעדר ופציעות והיעדרויות השפיעו על שתי הקבוצות.

מינסוטה – סן אנטוניו 103:104

אנתוני אדוארדס הוביל קאמבק מרשים עם 23 נקודות וסל מכריע בדקות הסיום, כשמינסוטה מחקה פיגור של 19 נקודות במשחק ביתי מול הספרס, ודונטה דיווינצ’נזו סיפק תרומה משמעותית עם 19 נקודות. ויקטור וומבניאמה בלט מנגד עם 29 נקודות בחזרתו לחמישייה, אך נעצר במהלך הגנתי מכריע של ג’וליוס רנדל, בעוד הזאבים שיחקו ללא המאמן הראשי כריס פינץ’ והפגינו אופי בדקות ההכרעה.

דנבר – מילווקי 104:108

טים הארדוויי ג’וניור הוביל את דנבר הפצועה עם 25 נקודות, כשארון גורדון הוסיף 23 ופייטון ווטסון רשם תרומה רחבה, זאת למרות היעדרותם של חמישה משמונת קלעי הקבוצה הבכירים ובהם ניקולה יוקיץ’ וג’מאל מארי. מנגד, יאניס אנטטוקומפו בלט עם 31 נקודות, 11 אסיסטים ושמונה ריבאונדים, אך מילווקי החמיצה ניסיונות לשלשות מכריעות בדקות הסיום.

פיניקס – וושינגטון 93:112

רויס או’ניל הוביל את פיניקס עם 19 נקודות, דווין בוקר הוסיף 17 ושמונה אסיסטים, והסאנס שלטו במשחק ביתי מול וושינגטון כבר מהרבע השלישי, בו האורחים התקשו בהתקפה ורשמו אחוזים נמוכים ואיבודים רבים. אלכס סאר בלט מנגד עם 19 נקודות ו-15 ריבאונדים, אך הוויזארדס המשיכו ברצף שלילי לאחר תקופה טובה יחסית.

גולדן סטייט – אטלנטה 124:111

ניקייל אלכסנדר ווקר בלט עם 24 נקודות וג’יילן ג’ונסון רשם תרומה רחבה של 23 נקודות, 11 ריבאונדים ושישה אסיסטים, כשההוקס המשיכו בכושר טוב גם הודות ל-22 נקודות של לוק קנארד מהספסל. מנגד, סטף קרי קלע 31 נקודות וג’ימי באטלר הוסיף 30, אך למרות ערב התקפי מרשים של השניים, גולדן סטייט לא הצליחה לשמור על המומנטום הביתי.

