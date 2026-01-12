אוקלהומה גברה על מיאמי, מינסוטה על סן אנטוניו

ליגת ה-NBA המשיכה בשיא כוחה הלילה (בין ראשון לשני) עם מספר משחקים מרתקים. טורונטו השיגה 115:116 דחוק על פילדלפיה, אוקלהומה ניצחה 112:124 את מיאמי היט, מינסוטה השיגה 103:104 על סן אנטוניו, דנבר 104:108 על מילווקי, פיניקס הביסה 93:112 את וושינגטון, גולדן סטייט נכנעה 124:111 לאטלנטה וסקרמנטו גברה 98:111 על יוסטון.

טורונטו – פילדלפיה 115:116

סקוטי בארנס הכריע בהארכה עם קליעת עונשין 0.8 שניות לסיום, סיים עם 31 נקודות והוביל את טורונטו, כשג’מאל שיד תרם שיא קריירה של 22 ואימנואל קוויקלי הוסיף 20. פילדלפיה, ששיחקה ללא ג’ואל אמביד ופול ג’ורג’, קיבלה 38 נקודות מטייריס מקסי אך סבלה מ-22 איבודים, בעוד הראפטורס רשמו ערב קליעה חלש במיוחד משלוש ונעדרו מספר שחקנים מרכזיים.

אוקלהומה – מיאמי היט 112:124

שיי גילג’ס אלכסנדר קלע 29 נקודות לאחר פתיחה חלשה והוביל את אוקלהומה, כשג’יילן וויליאמס הוסיף 19 וצ’ט הולמגרן ואג’יי מיטשל תרמו 16 כל אחד, במשחק בו ההגנות בלטו ושחקני הת’אנדר ניצלו 23 איבודים של מיאמי. אנדרו וויגינס בלט מנגד עם 23 נקודות כולל שבע שלשות, טיילר הירו קלע 19, בעוד נורמן פאוול נעדר ופציעות והיעדרויות השפיעו על שתי הקבוצות.

מינסוטה – סן אנטוניו 103:104

אנתוני אדוארדס הוביל קאמבק מרשים עם 23 נקודות וסל מכריע בדקות הסיום, כשמינסוטה מחקה פיגור של 19 נקודות במשחק ביתי מול הספרס, ודונטה דיווינצ’נזו סיפק תרומה משמעותית עם 19 נקודות. ויקטור וומבניאמה בלט מנגד עם 29 נקודות בחזרתו לחמישייה, אך נעצר במהלך הגנתי מכריע של ג’וליוס רנדל, בעוד הזאבים שיחקו ללא המאמן הראשי כריס פינץ’ והפגינו אופי בדקות ההכרעה.

דנבר – מילווקי 104:108

טים הארדוויי ג’וניור הוביל את דנבר הפצועה עם 25 נקודות, כשארון גורדון הוסיף 23 ופייטון ווטסון רשם תרומה רחבה, זאת למרות היעדרותם של חמישה משמונת קלעי הקבוצה הבכירים ובהם ניקולה יוקיץ’ וג’מאל מארי. מנגד, יאניס אנטטוקומפו בלט עם 31 נקודות, 11 אסיסטים ושמונה ריבאונדים, אך מילווקי החמיצה ניסיונות לשלשות מכריעות בדקות הסיום.

פיניקס – וושינגטון 93:112

רויס או’ניל הוביל את פיניקס עם 19 נקודות, דווין בוקר הוסיף 17 ושמונה אסיסטים, והסאנס שלטו במשחק ביתי מול וושינגטון כבר מהרבע השלישי, בו האורחים התקשו בהתקפה ורשמו אחוזים נמוכים ואיבודים רבים. אלכס סאר בלט מנגד עם 19 נקודות ו-15 ריבאונדים, אך הוויזארדס המשיכו ברצף שלילי לאחר תקופה טובה יחסית.

גולדן סטייט – אטלנטה 124:111

ניקייל אלכסנדר ווקר בלט עם 24 נקודות וג’יילן ג’ונסון רשם תרומה רחבה של 23 נקודות, 11 ריבאונדים ושישה אסיסטים, כשההוקס המשיכו בכושר טוב גם הודות ל-22 נקודות של לוק קנארד מהספסל. מנגד, סטף קרי קלע 31 נקודות וג’ימי באטלר הוסיף 30, אך למרות ערב התקפי מרשים של השניים, גולדן סטייט לא הצליחה לשמור על המומנטום הביתי.