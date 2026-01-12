"הפציעה? לא ממש מודאג מזה, אני בחור חזק"

הרצף החיובי של פורטלנד נעצר הלילה (בין ראשון לשני) על חמישה ניצחונות, כאשר הבלייזרס הפסידו 123:114 לניו יורק ניקס בביתם. הכוכב הישראלי דני אבדיה, שלא הצליח הפעם להביא ניצחון לחבריו, קלע 25 נקודות בנוסף ל-5 ריבאונדים ו-4 אסיסטים, כאשר גם נפצע בגבו לקראת הסיום וירד מהפרקט.

בארצות הברית הבהירו כי “חומרת הפציעה עדיין לא ידועה”, הכתב שון הייקין מסר שמאמן פורטלנד טיאגו ספליטר התייחס למצב של דני ואמר: “עדיין מוקדם מידי להיבהל, אבל אני מודאג מזה”. אבדיה לקח ריבאונד כשהזמן עמד על 1:56 לסיום הרבע האחרון, ואז הרגיש משהו לא תקין בגב ללא מגע משחקן אחר. הוא הלך מיידית לחדר ההלבשה ולא שב למשחק.

אבדיה עצמו התראיין לאחר ההתמודדות, בה כאמור פורטלנד שבה להפסיד, והרגיע מעט את אוהדי הבלייזרס: “אני לא ממש מודאג, אני בחור קשוח. אני אהיה בסדר”. עוד דווח כי הישראלי עבר טיפול ממושך על ידי הצוות הרפואי של המועדון מיד לאחר רגע הפציעה.

רגע הפציעה של דני אבדיה (רויטרס)

המשחק עצמו היה צמוד ברוב שלביו, כשבפורטלנד הצליחו למחוק פער דו ספרתי במחצית השנייה ואף לעלות ליתרון ברבע הרביעי. המאבק על ההובלה נמשך עד לדקות ההכרעה, אז ניו יורק הצליחה לייצר ריצת נקודות מכרעת בהובלת ברונסון ומיילס מקברייד, עם שלשות וקליעות חשובות שעצרו את המומנטום של הבלייזרס ולא אפשרו להם להשלים מהפך. אבדיה וחבריו ירדו למאזן 21:19.