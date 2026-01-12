יום שני, 12.01.2026 שעה 06:46
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%3786-401634דטרויט פיסטונס
65%3739-401134בוסטון סלטיקס
61%3784-389833ניו יורק ניקס
61%3804-390433פילדלפיה 76'
57%3971-400735טורונטו ראפטורס
56%4237-430636קליבלנד קאבלירס
50%3940-392834אורלנדו מג'יק
50%4016-404034מיאמי היט
50%4075-399034שיקגו בולס
49%4377-438337אטלנטה הוקס
43%4020-391735מילווקי באקס
37%4031-407035שארלוט הורנטס
31%3647-349332ברוקלין נטס
26%4192-384334וושינגטון וויזארדס
20%4209-390435אינדיאנה פייסרס
 מערב 
82%3698-409734אוקלהומה ת'אנדר
69%4121-430235דנבר נאגטס
67%4157-431636מינסוטה טימברוולבס
67%3707-388033סן אנטוניו ספרס
62%3538-378232יוסטון רוקטס
62%3789-392034פיניקס סאנס
61%3600-355531לוס אנג'לס לייקרס
56%4077-418136גולדן סטייט ווריורס
47%4269-419836פורטלנד בלייזרס
40%4075-400735ממפיס גריזליס
38%3819-377034לוס אנג'לס קליפרס
37%4073-393835דאלאס מאבריקס
35%4321-408934יוטה ג'אז
26%4240-385235סקרמנטו קינגס
24%4524-423937ניו אורלינס פליקנס

25 נקודות לאבדיה שנפצע, פורטלנד נכנעה לניקס

הכוכב הישראלי תרם גם 4 אסיסטים ו-5 ריבאונדים, אך נפגע בגבו לקראת הסיום כשרצף הניצחונות של הבלייזרס הגיע לסיומו לאור 123:114 לקבוצה מניו יורק

|
רגע הפציעה של דני אבדיה (רויטרס)
רגע הפציעה של דני אבדיה (רויטרס)

ליגת ה-NBA נמשכה גם הלילה (בין ראשון לשני) עם הכוכב הישראלי דני אבדיה, שכבר מזמן קנה לעצמו שם בינלאומי בזכות תצוגות ענקיות. אלא שהפעם, רצף הניצחונות של הסופר סטאר ופורטלנד נעצר לאור הפסד 123:114 לניו יורק ניקס, בו אבדיה נפצע לקראת הסיום.

מבחינה אישית, אבדיה קלע בהתמודדות הזו 25 נקודות ב-38 דקות על הפרקט, בהן גם הוסיף 5 ריבאונדים, 4 אסיסטים, שלוש חטיפות וחסימה אחת. כשנותרו קצת פחות משתי דקות לסוף הרבע האחרון, דני נחת לא טוב אחרי ריבאונד ומיד תפס את הגב התחתון. הוא ירד ישירות לחדר ההלבשה ולא שב.

ומה קרה בשאר המשחק? ג’יילן ברונסון הוביל את ניו יורק עם 26 נקודות, כשאו ג’י אנונובי הוסיף 24, קארל-אנתוני טאונס תרם 20 נקודות ו-11 ריבאונדים ומיקל ברידג’ס סיים עם 18 נקודות, 6 אסיסטים ו-6 ריבאונדים. הניקס הגיעו אחרי תקופה פחות טובה, בה הפסידו חמישה מששת משחקיהם האחרונים.

דני אבדיה ורוברט וויליאמס (רויטרס)דני אבדיה ורוברט וויליאמס (רויטרס)

המשחק עצמו היה צמוד ברוב שלביו, כשבפורטלנד הצליחו למחוק פער דו ספרתי במחצית השנייה ואף לעלות ליתרון ברבע הרביעי. המאבק על ההובלה נמשך עד לדקות ההכרעה, אז ניו יורק הצליחה לייצר ריצת נקודות מכרעת בהובלת ברונסון ומיילס מקברייד, עם שלשות וקליעות חשובות שעצרו את המומנטום של הבלייזרס ולא אפשרו להם להשלים מהפך. אבדיה וחבריו ירדו למאזן 21:19, חמשת הניצחונות הרצופים לא המשיכו.

המפגש סימן גם חזרות משמעותיות משני הצדדים: ג’וש הארט שב לחמישייה של ניו יורק לראשונה מאז שנפצע בקרסולו בחג המולד וסיים עם 18 נקודות, בעוד שבפורטלנד חזר ג’רו הולידיי לאחר היעדרות ארוכה בשל פציעה בשוק, הוא קיבל 16 דקות ותרם 8 נקודות.

