יום שני, 12.01.2026 שעה 07:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

לא אם, אלא מתי: מאחורי פיטורי אבוקסיס מנתניה

מערכת היחסים עם לב שלא נתן גב, הניסיון להנחית זרים גם בינואר, דה ג'יגליו והכנתו של לם למהלך וגם: המו"מ עם לאאל והאם יש קשר לביקורו הקודם?

|
יוסי אבוקסיס (עמרי שטיין)
יוסי אבוקסיס (עמרי שטיין)

יוסי אבוקסיס, כבר היה בדרכו החוצה מחוץ למתחם האימונים של מכבי נתניה, כשרגע לפני, ביקש היו"ר גיל לב לשוחח איתו. אבוקסיס, היה משוכנע שמדובר בשיחה על רכש, אך האחרון, מסר לו: "הבעלים החליט לעשות שינוי".

המקרה אתמול, בו המאמן בן ה-55, הספיק להעביר אימון ואז להיקרא למשרד בהפתעה, הזכיר את אותו מקרה לפני שנתיים בו לב הודיע לרן קוז'וק על פיטוריו. אבוקסיס, לא צפה את הנולד, למרות השמועות הבלתי פוסקות בשבוע האחרון על כך שיסיים את תפקידו, כשככל הנראה גם הוא, לא הבין את המפה: שמתחילת העונה, הוא היה על זמן שאול ולאחר ש"שרד" כמה נקודות מפנה בהן אמור היה להיות מפוטר, הרגע יגיע.

וזה לא משנה אם היה מנצח את הפועל ירושלים: כי אם זה לא היה קורה אתמול, זה היה קורה במשבר הבא. ההפסד לעירוני טבריה נתן את הלגיטימיות, אך באימון האחרון שלו, הוא הספיק לדבר עם השחקנים ולהגיד שבאימון המסכם תיערך אסיפה על שחקני מכבי יפו.

יוסי אבוקסיס צועק (ראובן שוורץ)יוסי אבוקסיס צועק (ראובן שוורץ)

בכלל, זו לא הייתה שאלה של אם, אלא שאלה של מתי. לכאורה, ראשי נתניה רצו לראות את אבוקסיס בחוץ וההרגשה הייתה שרק חיכו להזדמנות. זה החל בתחילת העונה עם ההתעקשות שלו על כך שלא יובאו לקבוצה שחקנים שלדעתו לא ישדרגו אותה, דוגמת שחקני פיתוח או כישרונות שעדיין בשלים, כשאחד מהם הוא לוקאס פראיזו, שהעובדה שאבוקסיס לא שיתף אותו, הייתה אחד הטריגרים לפיטוריו, לאחר ששמע כעס על אי שיתופו מספר פעמים.

נקודת המפנה הבאה, הייתה בראיון לאחר ההפסד להפועל פ"ת, בו התבטא שהוא לא אחראי לזה שג'וסלין טאבי לא במועדון. היו"ר גיל לב לא אהב זאת, בין השניים נוצר נתק וזו כנראה הייתה נקודה משמעותית ביחסים, שכן אבוקסיס לא קיבל מאז את הגב, לצד טענות הבעלים.

גם נושא המערך, אותו קו חמש שאנשי ההנהלה לא אהבו, עלה בשיחות והוביל לביקורת, כאשר מי שבפועל היה הכי משמעותי בפן המקצועי, היה מקס דה ג'יגליו, כפי שפורסם ב-ONE בתחילת העונה. האחרון, אחראי מטעם הקבוצה גם על ליישוש הפורטוגלית, קבוצה שמדורגת במקום האחרון בטבלת הליגה הפורטוגלית השנייה.

רוס קסטין (רועי כפיר)רוס קסטין (רועי כפיר)

אם מישהו חשב, שהניסיון לצרף שחקנים בעלי פוטנציאל, הסתיים בחלון הקודם, הוא המשיך גם לאחרונה: אבוקסיס רצה לצרף שחקנים, בקבוצת הבעלות הציעו לצרף כאלה בעלי פוטנציאל או צעירים מדי, לא כאלה שלהרגשתו ישדרגו. אבוקסיס סירב וההרגשה הייתה שמיום ליום, השבר בין הצדדים הפך לחריף יותר ויותר.

ועכשיו לעיתוי: בני לם, מי שהפך למאמן הזמני של הקבוצה ויעביר היום את האימון המסכם לקראת משחק הגביע מול מכבי יפו, הוכן מבעוד מועד. יש הטוענים, שבהנהלה גם ביקשו מלם להישאר כעוזר בקבוצת הבוגרים עד תום העונה, אך האחרון סירב וביקש שלא להישאר ולחזור לעבודתו כמנהל המקצועי של מחלקת הנוער בלבד.

בני לם (ראובן שוורץ)בני לם (ראובן שוורץ)

עוזר המאמן אוהד קדוסי ושאר הצוות, יגיעו לאימון, כשמתחת לפני השטח, המו"מ עם גוסטבו לאאל, נמשך, כשהכיוון חיובי, אך עדיין לא הושג סיכום. לאאל, היה פה במשך חודש בתחילת העונה, באותה תקופה בה נתניה חוותה את המשבר הראשון שהמשיך עם הפסד להפועל פ"ת, כשם אז היה קרוב אבוקסיס לעזוב.

הטענה הייתה, שכמו בכל הקבוצות שמנהלת קבוצת "אליה", המטרה שלו כאיש טכני היא לעקוב במשך חודש על הנעשה במועדון ולספק רשמים. אך האם מדובר במקריות, או שכבר אז הוא היה מוכן לרשת את אבוקסיס? קשה לדעת, אך זה בטח לא מוסיף.

שחקני מכבי נתניה מאוכזבים (חגשחקני מכבי נתניה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

אבוקסיס הלך בדרך שלו. הוא אמנם לא נפרד מהשחקנים, אך ההרגשה היא שנפרד גאה. הוא הספיק לתת את אישורו לחתימתו של וינסדום סולה, שעל המו"מ המתקדם עמו פורסם שלשום ב-ONE ואמור לחתום רשמית בימים הקרובים.

אלא שהעזיבה של אבוקסיס, בצירופו המסתמן של לאאל, כנראה תוביל לעובדה שכעת, ניתן יהיה לצרף ברזילאים אופציונליים: אחד מהם, ז'וניניו, שקיבל בקיץ פנייה אך לא הגיע, חתם לאחרונה בנובוריזונטינו הברזילאית. שחקן נוסף שהיה מועמד בקיץ ונחשב לשחקן חופשי כעת הוא לואן קאמפוס, שסיים בחודש נובמבר האחרון את חוזהו בסיבאספור התורכית. 

