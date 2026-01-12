צעצוע חדש לעשירים: הכירו את הפרארי אמאלפי

ה-Ferrari Amalfi נולדה מתוך רצון ברור של פרארי לחדש את קונספט ה-GT המודרני: מכונית ספורט אלגנטית, חזקה ויומיומית יותר, כזו שמצליחה לשלב בין חוויית נהיגה מרגשת לבין שימוש אמיתי ביום-יום. הרעיון שעמד מאחוריה היה ליצור דגם שממשיך את המסורת של מכוניות הקופה של המותג, אך לוקח אותן צעד קדימה מבחינת עיצוב, טכנולוגיה ותחושת איכות כוללת.

ה-Amalfi משמשת כיורשת הישירה של ה-Ferrari Roma קופה, והיא מחליפה אותה בקו הדגמים הרשמי. הפרופורציות המוכרות נשמרו – מנוע קדמי, קווים נקיים וצללית אלגנטית – אך כל משטח בגוף הרכב עודכן. העיצוב חד ובוגר יותר, עם חזית מינימליסטית, חתימת תאורה מודרנית וקווים שמדגישים תנועה גם כשהרכב עומד במקום.

בניגוד לדגמים מוגבלים של פרארי, כאן מדובר בדגם סדרתי מלא (רכב שמיוצר באופן שוטף כחלק מהליין הקבוע של היצרן, ולא כמהדורה מיוחדת או מוגבלת). המשמעות היא שאין מספר רשמי של יחידות ייצור, והרכב אינו ממוספר. עם זאת, כמו תמיד בפרארי, היקף הייצור נשלט בקפידה כדי לשמור על בלעדיות, יוקרה וערך לאורך זמן, בהתאם להקצאות לשווקים השונים בעולם.

פרארי אמאלפי (מתוך האתר הרשמי)

מה שמייחד את ה-Amalfi הוא האיזון. היא לא נועדה להיות מכונת מסלול קיצונית, אלא מכונית ספורט מהירה, מדויקת ונוחה, כזו שאפשר לנהוג בה גם בנסיעות ארוכות. מערכות מתקדמות לבקרת יציבות, בלמים מתוחכמים ואווירודינמיקה אקטיבית פועלות יחד כדי לייצר תחושת ביטחון גבוהה, גם במהירויות גבוהות וגם בנהיגה רגועה יותר.

תא הנוסעים בנוי בתצורת 2+2, עם שני מושבים קדמיים מלאים ושני מושבים אחוריים קטנים יותר. המושבים האחוריים מתאימים בעיקר לילדים או לנסיעות קצרות, אך הם מוסיפים שימושיות חשובה, וגם מאפשרים נפח אחסון נוח יותר. זהו רכב ספורט, אבל כזה שלא מוותר לחלוטין על פרקטיות.

עיצוב הפנים ממשיך את הקו היוקרתי והטכנולוגי. הנהג והנוסע עטופים בקוקפיט מודרני עם שלושה מסכים: לוח מחוונים דיגיטלי גדול, מסך מרכזי לשליטה במערכות הרכב ותצוגה ייעודית לנוסע. לצד הטכנולוגיה, פרארי החזירה דגש על כפתורים פיזיים והגה עם תחושת שליטה ברורה, כדי לשמור על חיבור אמיתי בין הנהג למכונית.

העיצוב הפנימי (מתוך האתר הרשמי)

צבע ההשקה של הדגם נבחר בקפידה ומשקף את השם Amalfi. מדובר בגוון ירוק-טורקיז ייחודי שמושפע מהים ומהאור של חוף אמאלפי שבאיטליה. הצבע מדגיש את קווי המרכב והקימורים, ומעניק לרכב נוכחות שונה ומובחנת לעומת האדום המסורתי שמזוהה עם המותג.

מתחת למכסה המנוע נמצא מנוע V8 טווין-טורבו בנפח 3.9 ליטר, שמפיק 640 כוחות סוס ומומנט של 760 ניוטון-מטר. הכוח מועבר לגלגלים האחוריים דרך תיבת הילוכים כפולת מצמדים עם שמונה הילוכים. שילוב זה מעניק תגובת מצערת חדה, האצה רציפה ותחושת כוח זמינה כמעט בכל מהירות.

ביצועי ה-Amalfi מרשימים: תאוצה מ-0 ל-100 קמ״ש אורכת כ-3.3 שניות, והמהירות המרבית עומדת על כ-320 קמ״ש. המחיר ההתחלתי באירופה עומד על כ-240 אלף אירו לפני תוספות ומסים, מה שממצב אותה כשער הכניסה לעולם הפרארי המודרני – יוקרתית, מהירה, אלגנטית ובעיקר כזו שמנסה להיות פרארי שאפשר לחיות איתה ביום-יום.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

