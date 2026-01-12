יום שני, 12.01.2026 שעה 01:17
כדורגל עולמי

"הנאום של אראוחו לפני המשחק ריגש את כולנו"

פדרי אחרי ה-2:3 של בארסה על ריאל בסופר קאפ: "ידענו שהם יבואו עם הרבה רצון, באנו עם מוטיבציה אחרי המשחק האחרון מולם" פליק: "הגיע לנו לנצח"

|
פדרי (IMAGO)
פדרי (IMAGO)

בפעם השנייה ברציפות, ברצלונה זכתה אמש (ראשון) בסופר קופה הספרדי אחרי 2:3 אדיר על ריאל מדריד בקלאסיקו שנערך בערב הסעודית בזכות צמד של ראפיניה בתוספת לשער של לבנדובסקי.

לאחר המשחק קשר הקטלונים, פדרי, שיתף בתחושות: “ידענו שהם יבואו עם הרבה רצון, גם אנחנו היינו עם מוטיבציה אחרי המשחק האחרון ששיחקנו מולם, הייתי תפוס בדקות האחרונות”.

על סיום המחצית הראשונה אמר: “ויניסיוס כבש שער גדול, היינו צריכים לעצור אותו קצת מוקדם יותר. כבשנו לקראת סיום המחצית והיה נראה שהשופט כבר שורק, אבל אז הם כבשו”. והוסיף על אראוחו: “רונאלד תורם לנו הרבה, הנאום שהוא נתן לנו לפני המשחק ריגש את כולנו”.

שחקני ברצלונה עם גביע הסופר קאפ (רויטרס)שחקני ברצלונה עם גביע הסופר קאפ (רויטרס)

מאמן הבלאוגרנה, האנזי פליק, שיתף: “הגיע לנו לנצח. עוד גמר נגד ריאל מדריד, זה פנטסטי, זה מדהים לנצח כאן”. גם כובש הצמד, ראפיניה, דיבר: “נתנו הכל, היו הרבה עצבים על המשחק ובגלל זה הייתי כל כך אמוציונלי בסיום. הזגנו את מה שהיינו צריכים אני עובד קשה ותמיד מנסה לעשות הכי טוב שלי, לפעמים זה גם משתלם”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */