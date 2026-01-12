"הנאום של אראוחו לפני המשחק ריגש את כולנו"

בפעם השנייה ברציפות, ברצלונה זכתה אמש (ראשון) בסופר קופה הספרדי אחרי 2:3 אדיר על ריאל מדריד בקלאסיקו שנערך בערב הסעודית בזכות צמד של ראפיניה בתוספת לשער של לבנדובסקי.

לאחר המשחק קשר הקטלונים, פדרי, שיתף בתחושות: “ידענו שהם יבואו עם הרבה רצון, גם אנחנו היינו עם מוטיבציה אחרי המשחק האחרון ששיחקנו מולם, הייתי תפוס בדקות האחרונות”.

על סיום המחצית הראשונה אמר: “ויניסיוס כבש שער גדול, היינו צריכים לעצור אותו קצת מוקדם יותר. כבשנו לקראת סיום המחצית והיה נראה שהשופט כבר שורק, אבל אז הם כבשו”. והוסיף על אראוחו: “רונאלד תורם לנו הרבה, הנאום שהוא נתן לנו לפני המשחק ריגש את כולנו”.

שחקני ברצלונה עם גביע הסופר קאפ (רויטרס)

מאמן הבלאוגרנה, האנזי פליק, שיתף: “הגיע לנו לנצח. עוד גמר נגד ריאל מדריד, זה פנטסטי, זה מדהים לנצח כאן”. גם כובש הצמד, ראפיניה, דיבר: “נתנו הכל, היו הרבה עצבים על המשחק ובגלל זה הייתי כל כך אמוציונלי בסיום. הזגנו את מה שהיינו צריכים אני עובד קשה ותמיד מנסה לעשות הכי טוב שלי, לפעמים זה גם משתלם”.