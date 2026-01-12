יום שני, 12.01.2026 שעה 00:42
כדורגל עולמי

"מחווה לא ספורטיבית": הצעד החריג של אמבפה

בסיום ה-3:2 של ריאל מדריד לברצלונה בסופר קאפ, החלוץ הצרפתי ביקש מחבריו שלא לבצע מסדר כבוד לקטלונים, והבלאנקוס ירדו מהדשא לאחר קבלת המדליות

אמבפה (צילום מסך)
אמבפה (צילום מסך)

גמר הסופר קאפ הספרדי נערך אמש (ראשון) בערב הסעודית, כאשר ברצלונה וריאל מדריד נפגשו לקלאסיקו החם במטרה לקטוף תואר ראשון לשנת 2026, כאשר בתום 90 דקות הייתה זאת בארסה שיצאה עם ידה על העליונה בזכות 2:3 נהדר.

לאחר הניצחון, הקבוצה המנוצחת בד”כ מבצעת מחווה לזו שניצחה בדמות מסדר כבוד בעת עליית השחקנים לפודיום, אלא שהערב הבלאנקוס החליטו שלא לבצע את המחווה, זאת בעקבות בקשה מיוחדת של החלוץ הצרפתי, קיליאן אמבפה.

מיד לאחר שריקת הסיום ירדו הבלאנקוס לחדר ההלבשה, כאשר רק לאחר מכן צ'אבי אלונסו ביקש מהם לחזור למגרש. הבחורים מבירת ספרד ביצעו מסדר כבוד לשופטים וקיבלו את מדליות הסגנות, אך עם זאת, מיד לאחר מכן נעלמו מהזירה.

קיליאן אמבפה ולאמין ימאל (רויטרס)קיליאן אמבפה ולאמין ימאל (רויטרס)

לפי דיווחים של עיתונאים בספרד, היה זה אמבפה שלקח את חבריו מכר הדשא ומנע קיום מסדר כבוד לאלופים. מצלמות השידור תפסו את הצרפתי כשהוא מפגין זעם, אומר דברים לחבריו ומתרחק מהמגרש. בנוסף, נראה שאסנסיו כן עמד לגשת לעשות מסדר כבוד, אך הצרפתי ביקש ממנו שלא לעשות זאת.

בספרד לא מתעלמים מהמעשה ומגדירים אותו כמחווה בלתי ספורטיבית שעוררה כעס גדול בקרב אוהדי ברצלונה, ומשקפת דימוי שנחשב שכיח אצל הצרפתי בעיני הקטלונים. 

