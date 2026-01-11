מאותת לריאל: אנדריק כבש שער ניצחון בבכורה

בזמן שריאל מדריד ירדה מבואסת מכר הדשא בג’דה שבערב הסעודית אחרי הפסד 3:2 לברצלונה בגמר הסופר קאפ הספרדי, יש שחקן אחד שלבש את המדים הלבנים העונה, ויצא עם חיוך בין האוזניים: אנדריק, שכבש את שער הניצחון במדי ליון.

הקבוצה הצרפתית, שהשאילה את הכישרון הברזילאי הצעיר עם פתיחת חלון החורף, קצרה פירות ראשונים מידי החלוץ, שמצא את הרשת בהופעת הבכורה שלו במדי הקבוצה הצרפתית אחרי שפתח בהרכב ועלה על לוח התוצאות בדקה ה-42.

השער שכבש העניק ניצחון 1:2 משמעותי לליון על ליל, זאת במסגרת שלב 32 האחרונות בגביע הצרפתי, גול שבסופו של דבר העלה את חבריו החדשים לשמינית גמר המפעל.