אלונסו: ויניסיוס ביקש להתחלף, הוא שיחק מצוין

ריאל מדריד סיימה את גמר הסופר קאפ בהפסד 3:2 לברצלונה, בתום קלאסיקו דרמטי וצמוד שהוכרע משער של ראפיניה. לאחר המשחק סיכם צ’אבי אלונסו את התחושות, החמיא לשחקניו אך גם הודה באכזבה הגדולה מהתוצאה.

על ויניסיוס אמר המאמן: “הוא ביקש לצאת, הוא שיחק מצוין עד הדקה ה-85”. בנוגע לקיליאן אמבפה הוסיף: “קיליאן היה אמור להיכנס ממש לפני שספגנו את ה-3:2, חבל שכבר היינו בפיגור על לוח התוצאות”.

אלונסו סיכם את המשחק עצמו: “זה כואב בכל מקרה. זה היה משחק צמוד, מאוד תחרותי ומרגש. נשארת התחושה שהיו לנו שתי הזדמנויות ברורות מאוד בסיום, היינו קרובים להשוות, ובסוף מברכים את ברצלונה. מבחינתנו זה המפעל הכי פחות חשוב”.

על הדקות האחרונות של המחצית הראשונה אמר: “הרבה דברים קרו ב-15 הדקות האחרונות. שלטנו במשחק היטב, גם בלי הכדור, והיו לנו שתי ההזדמנויות הכי ברורות. ספגנו את השער הראשון אבל הקבוצה הראתה אופי, ירדנו להפסקה ב-2:2 והמחצית השנייה הייתה תחרותית וצמודה. הם כבשו שער עם קצת מזל וניסינו להשוות, אבל זה לא הסתדר”.

על ויניסיוס הוסיף: “השער שלו היה יוצא דופן, הנזק שהוא עשה באגף היה גדול. הקבוצה עבדה קשה, נתנו הכל, אבל היום זה לא היה שלנו”.

ולבסוף, על הדרך קדימה אחרי ההפסד: “צריך להפוך את הדף כמה שיותר מהר. זה משחק, זו תחרות, ומהפחות חשובות מבין אלו שיש לנו. צריך להסתכל קדימה, להחזיר שחקנים, להרים את המורל ולהמשיך הלאה”.