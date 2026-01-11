יום שני, 12.01.2026 שעה 00:06
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2029-2418סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

אלונסו: ויניסיוס ביקש להתחלף, הוא שיחק מצוין

מאמן ריאל מדריד על החילוף של הכוכב בהפסד בגמר הסופר קאפ. על אמבפה: "היה אמור להיכנס לפני שספגנו את השלישי". וגם: הפרגון לברצלונה והמבט קדימה

ויניסיוס וז'ול קונדה (רויטרס)
ויניסיוס וז'ול קונדה (רויטרס)

ריאל מדריד סיימה את גמר הסופר קאפ בהפסד 3:2 לברצלונה, בתום קלאסיקו דרמטי וצמוד שהוכרע משער של ראפיניה. לאחר המשחק סיכם צ’אבי אלונסו את התחושות, החמיא לשחקניו אך גם הודה באכזבה הגדולה מהתוצאה.

על ויניסיוס אמר המאמן: “הוא ביקש לצאת, הוא שיחק מצוין עד הדקה ה-85”. בנוגע לקיליאן אמבפה הוסיף: “קיליאן היה אמור להיכנס ממש לפני שספגנו את ה-3:2, חבל שכבר היינו בפיגור על לוח התוצאות”.

אלונסו סיכם את המשחק עצמו: “זה כואב בכל מקרה. זה היה משחק צמוד, מאוד תחרותי ומרגש. נשארת התחושה שהיו לנו שתי הזדמנויות ברורות מאוד בסיום, היינו קרובים להשוות, ובסוף מברכים את ברצלונה. מבחינתנו זה המפעל הכי פחות חשוב”.

על הדקות האחרונות של המחצית הראשונה אמר: “הרבה דברים קרו ב-15 הדקות האחרונות. שלטנו במשחק היטב, גם בלי הכדור, והיו לנו שתי ההזדמנויות הכי ברורות. ספגנו את השער הראשון אבל הקבוצה הראתה אופי, ירדנו להפסקה ב-2:2 והמחצית השנייה הייתה תחרותית וצמודה. הם כבשו שער עם קצת מזל וניסינו להשוות, אבל זה לא הסתדר”.

על ויניסיוס הוסיף: “השער שלו היה יוצא דופן, הנזק שהוא עשה באגף היה גדול. הקבוצה עבדה קשה, נתנו הכל, אבל היום זה לא היה שלנו”.

ולבסוף, על הדרך קדימה אחרי ההפסד: “צריך להפוך את הדף כמה שיותר מהר. זה משחק, זו תחרות, ומהפחות חשובות מבין אלו שיש לנו. צריך להסתכל קדימה, להחזיר שחקנים, להרים את המורל ולהמשיך הלאה”.

