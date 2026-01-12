יום שני, 12.01.2026 שעה 07:19
כדורגל ישראלי

הפועל פ"ת וניר לוין במגעים על הארכת חוזה

המנהל המקצועי שזוכה להערכה על תפקידו אמור לחתום בקרוב על חוזה לשנה נוספת. גם רועי דוד על סף חתימה לעוד שנתיים. וגם: ההכנות לקראת ריינה בגביע

|
ניר לוין (ראובן שוורץ)
ניר לוין (ראובן שוורץ)

ההצלחה של הפועל פתח תקווה עד כה העונה עושה את שלה, כשבמועדון רוצים לשמר כמה שיותר את הסגל ואת אנשי המקצוע, שרושמים הצלחה בעונה הנוכחית גם לעונה הבאה.

המאמן עומר פרץ, מחזיק בחוזה לעונה הבאה, אך מי שלא, הוא המנהל המקצועי ניר לוין. ל-ONE נודע כי במועדון מנהלים מגעים עם לוין, שזוכה להערכה רבה על תפקודו, על הארכת תפקידו לעונה נוספת, כאשר אם לא יהיו הפתעות, הוא צפוי לחתום בקרוב.

לוין, הגיע למועדון בעונה שעברה ומינה את פרץ, שרושם הצלחה גדולה, למאמן. מי שעוד צפוי להמשיך, הוא הקשר רועי דוד, השחקן הלוהט של המלאבסים לאחרונה. דוד, שכפי שפרסמנו, קיבל הצעת חוזה חזה, צפוי לחתום גם הוא בקרוב לשנתיים נוספות.

בינתיים, פ”ת תערוך הבוקר (שני) את האימון המסכם לקראת משחק שמינית גמר הגביע מחר מול מכבי בני ריינה, אותה ניצחה רק בשבת הקודמת. המאמן שוקל לבצע מספר שינויים, כאשר בוני אמיין וצ'אפיוקה סונגה לא צפויים לזכות למנוחה, אך פרץ יבצע מספר שינויים, כשנועם כהן אמור לפתוח, כשגם בעמדת השוער שחר אמסלם עשוי לקבל את הצ'אנס.

