קטש: אני לא לוקח מכאן הרבה לקראת ז'לגיריס

לא מעט בזכות הופעה מרשימה של רומן סורקין, מכבי תל אביב השיגה הערב (ראשון) ניצחון חשוב ויוקרתי בהיכל מנורה מבטחים – 84:95 על הפועל ירושלים, הודות לכך הצהובים גם חזרו לפסגת ליגת ווינר סל.

עודד קטש סיפר: זה ממש לא קל. שיחקנו נגד קבוצה ממש טובה, מאומנת היטב, לא מובן מאליו. היו כמה דקות הגנתיות טובות, אבל שוב זה ניצחון ממש לא מובן מאליו במצב שהגענו בו למשחק. בחלק מההתקפות לא פעלנו היטב, אבל זה קורה והצלחנו להישאר שם”.

“אני לא לוקח מכאן הרבה לקראת ז׳לגיריס, אלא לוקח יותר להמשך הליגה, קיבלנו הרבה מהרבה שחקנים. הוכחנו לעצמנו שאנחנו עומדים גם בשינויים שקורים, כולל פציעה טריקית של ווקר – מאוד שונה ומוזרה. אני חושב שלוני גם בראש מוכן לחזור, נראה איך הוא מרגיש, אבל הכוונה היא שהוא ישחק בחמישי”.

קטש: ״הניצחון נותן לנו ביטחון להמשך״

סורקין אמר: “הליגה מאוד צמודה, אחת המטרות לסיים מקום ראשון. זה לא היה עוד משחק, שמח שניצחנו. תמיד כיף שיש קהל ואווירה ומשחק גדול, התגעגענו לקהל. רק שנמשיך לשחק כאן מול אולם מלא. לוני? חלק מקבוצה, כשמישהו משחק אז השאר צריכים להיות יוצר טובים. נותן דרייב למשחק היורוליג, טבעי שנהיה רעבים יותר אחרי שלושה הפסדים”.