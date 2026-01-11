יום שני, 12.01.2026 שעה 00:46
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
23908-109512הפועל ת"א
23970-116513מכבי ת"א
22993-103613הפועל העמק
221167-124613בני הרצליה
211097-104613הפועל חולון
211045-110713הפועל ירושלים
191132-109813הפועל ב"ש/דימונה
181104-107813עירוני רמת גן
181088-108312עירוני קריית אתא
17999-97312מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
141051-96712מכבי רעננה
13902-78512הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

קטש: אני לא לוקח מכאן הרבה לקראת ז'לגיריס

מאמן מכבי ת"א סיכם את ה-84:95 על הפועל ירושלים והתייחס גם למצבו של ווקר: "פציעה טריקית". סורקין שהצטיין: "זה לא היה עוד משחק, שמח שניצחנו"

|
עודד קטש (רועי כפיר)
עודד קטש (רועי כפיר)

לא מעט בזכות הופעה מרשימה של רומן סורקין, מכבי תל אביב השיגה הערב (ראשון) ניצחון חשוב ויוקרתי בהיכל מנורה מבטחים – 84:95 על הפועל ירושלים, הודות לכך הצהובים גם חזרו לפסגת ליגת ווינר סל.

עודד קטש סיפר: זה ממש לא קל. שיחקנו נגד קבוצה ממש טובה, מאומנת היטב, לא מובן מאליו. היו כמה דקות הגנתיות טובות, אבל שוב זה ניצחון ממש לא מובן מאליו במצב שהגענו בו למשחק. בחלק מההתקפות לא פעלנו היטב, אבל זה קורה והצלחנו להישאר שם”.

“אני לא לוקח מכאן הרבה לקראת ז׳לגיריס, אלא לוקח יותר להמשך הליגה, קיבלנו הרבה מהרבה שחקנים. הוכחנו לעצמנו שאנחנו עומדים גם בשינויים שקורים, כולל פציעה טריקית של ווקר – מאוד שונה ומוזרה. אני חושב שלוני גם בראש מוכן לחזור, נראה איך הוא מרגיש, אבל הכוונה היא שהוא ישחק בחמישי”.

קטש: ״הניצחון נותן לנו ביטחון להמשך״

סורקין אמר: “הליגה מאוד צמודה, אחת המטרות לסיים מקום ראשון. זה לא היה עוד משחק, שמח שניצחנו. תמיד כיף שיש קהל ואווירה ומשחק גדול, התגעגענו לקהל. רק שנמשיך לשחק כאן מול אולם מלא. לוני? חלק מקבוצה, כשמישהו משחק אז השאר צריכים להיות יוצר טובים. נותן דרייב למשחק היורוליג, טבעי שנהיה רעבים יותר אחרי שלושה הפסדים”.

