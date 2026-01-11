יום שני, 12.01.2026 שעה 00:42
ליגת ווינר סל 25-26
23908-109512הפועל ת"א
23970-116513מכבי ת"א
22993-103613הפועל העמק
221167-124613בני הרצליה
211097-104613הפועל חולון
211045-110713הפועל ירושלים
191132-109813הפועל ב"ש/דימונה
181104-107813עירוני רמת גן
181088-108312עירוני קריית אתא
17999-97312מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
141051-96712מכבי רעננה
13902-78512הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

"המחאה הייתה מביאה לפגיעה בהתמודדות"

עקב אי כניסת ארגון אוהדי "הגייט" כמחאה על כך שמכבי תל אביב לא נתנה להם להכניס שלטי מחאה, המועדון הגיב: "הארגון לא עמד בסיכומים טרם המשחק"

|
אוהדי מכבי ת
אוהדי מכבי ת"א מוחים לפני המשחק (רועי כפיר)

על אף הניצחון 84:95 של מכבי תל אביב על הפועל ירושלים, המתיחות בין הנהלת הצהובים לקהל הקבוצה מסרב לדעוך, כשלפני ההתמודדות נגד הקבוצה מהבירה, חלק מארגון “הגייט” הניף שלט מחאה כנגד בעלי המועדון, הקורא להם למכור את חלקם.

עקב כך, חברי הארגון החליטו שלא להיכנס ולעודד את מכבי תל אביב כאות מחאה על כך שהמועדון אסר את הכנסת השלטים. בסיום המשחק, המועדון הוציא הודעה:

“הערב אוהדי ארגון ’הגייט’ לא נכנסו למשחק מול הפועל ירושלים עקב איסור הכנסת שלטי מחאה. המועדון מבקש להבהיר כי ארגון ‘הגייט’ לא עמד בסיכומים טרם המשחק, וכי המחאה שתוכננה הייתה מביאה לפגיעה במהלך התקין של ההתמודדות. משכך, מכבי אסרה את הכנסת השילוט”.

