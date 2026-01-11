"המחאה הייתה מביאה לפגיעה בהתמודדות"

על אף הניצחון 84:95 של מכבי תל אביב על הפועל ירושלים, המתיחות בין הנהלת הצהובים לקהל הקבוצה מסרב לדעוך, כשלפני ההתמודדות נגד הקבוצה מהבירה, חלק מארגון “הגייט” הניף שלט מחאה כנגד בעלי המועדון, הקורא להם למכור את חלקם.

עקב כך, חברי הארגון החליטו שלא להיכנס ולעודד את מכבי תל אביב כאות מחאה על כך שהמועדון אסר את הכנסת השלטים. בסיום המשחק, המועדון הוציא הודעה:

“הערב אוהדי ארגון ’הגייט’ לא נכנסו למשחק מול הפועל ירושלים עקב איסור הכנסת שלטי מחאה. המועדון מבקש להבהיר כי ארגון ‘הגייט’ לא עמד בסיכומים טרם המשחק, וכי המחאה שתוכננה הייתה מביאה לפגיעה במהלך התקין של ההתמודדות. משכך, מכבי אסרה את הכנסת השילוט”.