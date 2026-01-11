יום שני, 12.01.2026 שעה 00:40
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2029-2418סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

המחווה הלא צפויה של ויניסיוס לרונאלד אראוחו

באחת התמונות הבולטות של הקלאסיקו, הברזילאי התעניין בשלומו של האורוגוואי של ברצלונה, כאשר השניים נפגשו לפני הכניסה לחדרי ההלבשה: "רגע שייזכר"

|
ויניסיוס ואראוחו (צילום מסך)
ויניסיוס ואראוחו (צילום מסך)

ויניסיוס ג’וניור ורונאלד אראוחו סיפקו לנו לא מעט מאבקים גדולים בקלאסיקוס קודמים. הברזילאי והאורוגוואי הפכו עם השנים לאחת מנקודות המוקד במשחקים בין ברצלונה לריאל מדריד.

הערב, באצטדיון המלך עבדאללה, הם נפגשו שוב. ויני פתח בהרכב, בעוד אראוחו, שנעדר תקופה מסוימת בשל קשיים מנטליים, חזר לשגרה בברצלונה. האנזי פליק עצמו אישר במסיבת העיתונאים בשבת כי ייתכן שיימצא על הספסל.

עם שריקת המחצית, שתי הקבוצות עשו את דרכן לחדרי ההלבשה. פדריקו ואלוורדה היה הראשון לצאת לאחר ספרינט, ואחריו צ’אבי אלונסו. שחקני ברצלונה ניצלו את הרגע כדי למחות על כך שהזמן תם לפני שערו של גונסאלו גארסיה. ובאותו רגע, נולדה אחת התמונות האייקוניות של הקלאסיקו בג’דה.

ויניסיוס פגש את אראוחו ושאל לשלומו. שיחה ידידותית קצרה נקלטה במצלמות למשך כמה שניות, לפני שהברזילאי המשיך בדרכו, תוך שהוא עושה מחווה חמה ואוהדת כלפי האורוגוואי: “אחת מתמונות הקלאסיקו, כזו שתיזכר זמן רב”, נכתב בספרד.

ויניסיוס ואראוחו (צילום מסך)ויניסיוס ואראוחו (צילום מסך)

נזכיר, הבלם החליט לקחת הפסקה מסיבות של בריאות נפשית לאחר ההפסד הכואב של ברצלונה בסטמפורד ברידג’ מול צ’לסי. לאחר תהליך שיקום שכלל מסע רוחני לישראל והסתגרות לצד משפחתו באורוגוואי, אראוחו חזר לאחר פגרת חג המולד לפעילות תחת האנזי פליק. למרות שהמאמן הגרמני פתח עם הצמד פאו קוברסי ואריק גארסיה, אחד מהקפטנים של ברצלונה שוב הרגיש כדורגלן כאשר עלה לדשא בדקה ה-93, כמחליפו של לאמין ימאל.

“פליק לקח סיכון וזה השתלם לו, עכשיו זה הזמן של אראוחו לשחק בקביעות. מה שבטוח זה שהמאמן לא יהסס לתת לו דקות”, נכתב בספרד. אראוחו עצמו הונף בסיום על ידי חבריו, כאשר פדרי סיפר שלפני המשחק האורוגוואי נשא נאום סוחף בפני שאר הסגל.

המחווה של ויניסיוס: כבוד בין “אויבים”

ב’ספורט’ פרגנו לוויניסיוס: “מעבר לחזרתו של אראוחו בדקות הסיום, הקלאסיקו סיפק רגע יוצא דופן באצטדיון המלך עבדאללה, שממחיש את האנושיות של השחקנים המעורבים. אראוחו ו-ויניסיוס ג’וניור, שהיו מעורבים בעימותים גדולים בשנים האחרונות, נפגשו הפעם בהקשר שונה לחלוטין”.

“עם סיום המחצית הראשונה, המצלמות תיעדו רגע של קרבה בלתי צפויה. הברזילאי ניגש לאורוגוואי והתעניין במצבו האישי לאחר החודשים המורכבים שעבר. מה שבעבר היה ניצוצות ומתח, הפך הפעם לשיחה ידידותית שהסתיימה במחווה חמה של ויניסיוס כלפי הבלם של ברצלונה”, ציינו בקטלוניה.

