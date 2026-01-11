"הכי אנדרייטד בעולם": ראפיניה מדהים את ספרד

ברצלונה ניצחה הערב (ראשון) 2:3 בגמר הסופר קאפ הספרדי, והרבה מהזרקורים מופנים לעבר ראפיניה. הברזילאי, שהצטיין בחצי הגמר מול אתלטיק בילבאו, המשיך את המומנטום גם מול ריאל מדריד וכבר כבש צמד בגמר, כשהוא שוב מוכיח עד כמה הפך לדמות המרכזית של הקבוצה בתקופה האחרונה.

עוד לפני הגמר, ראפיניה היה אחד הגורמים המרכזיים להעפלה של ברצלונה למעמד. בחצי הגמר מול בילבאו הוא התעלה עם שני שערים ובישול, והפך למנהיג בפועל על הדשא ומחוצה לו. הוא זה שנשא את נאום ההכנה לפני המשחק בג’דה, הוא זה שלקח יוזמה כבר ברגעי הפתיחה, ובמועדון מדגישים את ההשפעה הגדולה שלו על חדר ההלבשה הצעיר. מעבר למספרים, ראפיניה מביא אנרגיה, מחויבות ולחץ בלתי פוסק, תכונות שהפכו אותו לשחקן מפתח בעיני הצוות המקצועי.

העונה הנוכחית ממשיכה קו מרשים במיוחד עבור הברזילאי. הוא הגיע לגמר בכושר שיא, עם תרומה קבועה של שערים, בישולים ועבודה הגנתית, והתקשורת הספרדית לא נותרה אדישה. ב’מארקה’ כתבו עליו בהרחבה, וציינו: “בעונה שעברה הוא היה ה-MVP של הגמר עם שני שערים ובישול, הוא אחד האיומים הגדולים ביותר של ברצלונה הערב. הוא עוזר מאוד בהגנה, נכנס בהדרגה למשחק. בדקה ה-27 הוא שחרר בעיטה חזקה מחוץ לרחבה, אך קורטואה הדף. בדקה ה-35 החמיץ מתפרצת, אבל במהלך הבא כבר לא טעה ונקם. הברזילאי העלה את ברצלונה ליתרון, כולל נשיקה לסמל”.

ראפיניה בטירוף (רויטרס)

“הסופר קאפ של ראפיניה. שער מעט בר מזל של הברזילאי, כוכב המשחק, העניק לברצלונה את התואר מול ריאל מדריד שתמיד נאלצה לרדוף אחרי התוצאה, אך נאבקה עד הסוף. זה היה משחק של ראפיניה ו-ויניסיוס, סוג של דו קרב שהוכרע בזכות הדיוק העדיף של שחקן ברצלונה, כדורגלן שיוצר אפקט בכל נגיעה שלו בכדור. ויניסיוס לא רק שלא התחמק מאחריות, אלא היה הכוח המניע של ריאל מדריד במשחק שהיה שקול הרבה יותר מכפי שציפו. במועדון לא רגילים לחגוג הפסדים, אך לפחות הם עוזבים את ג’דה עם רעיון ברור כיצד אמורה להתחיל הדרך חזרה”, נכתב ב’אס’.

ראפיניה ממשיך להצדיק את המחמאות ולהוכיח שהוא לא רק שחקן של רגעים גדולים, אלא אחד המנהיגים הבולטים של ברצלונה, עם יכולת להכריע משחקים גם במעמדים הכי לחוצים שיש. ב’מארקה’ סיכמו: “מדובר בשחקן הכי אנדרייטד בעולם, שייח ראפיניה”.

ראפיניה חוגג (רויטרס)

“הייתה לו הרבה מוטיבציה מול ריאל מדריד. ראפיניה חיכה לקלאסיקו הזה, וכשברצלונה עוד ניסתה לפצח את המערך של צ’אבי אלונסו, הברזילאי הופיע כדי לפתוח את הספירה, ולא עצר שם. כשהמשחק כבר הלך לכיוון פנדלים, הוא חתם על ה-2:3 והשאיר את היריבה על החבלים. הופעה אדירה של MVP, עם או בלי מזל, כזו שראויה לכדור זהב”, נכתב ב’ספורט’.

“שבעה שערים ב-12 משחקים נגד ריאל מדריד. שוב זה קורה בגמר הסופר קאפ, שוב בג’דה, אותה עיר שבה לפני שנה כבש צמד ובישל. זה הדאבל השלישי ברציפות שלו במפעל. זה ראפיניה: חוסן מנטלי יוצא דופן ואמון מוחלט בעצמו. הוא החמיץ מצב ברור בפזיזות, ותיקן אותו בצורה מושלמת דקה בלבד לאחר מכן. כך נראה שחקן גדול. ה-MVP הגיע בצדק מוחלט. ראפיניה חגג בענק, עטוף בדגל ברזיל ועם משקפי שמש. 11 שערים ו-4 בישולים – 15 פעולות ישירות לשער כשהשנה רק התחילה. וראפיניה? יכול מול כולם”, סיכמו.

לבנדובסקי אמר על התחושות: "מאוד שמח. זכינו בעוד תואר. לנצח את ריאל מדריד זה תמיד ניצחון מיוחד. שיחקנו טוב בשתי המחציות. הדבר החשוב הוא שניצחנו".

על ההתאמות של ריאל מדריד: "ריאל מדריד שיחקה עם בלוק נמוך מאוד ואנחנו ניסינו למצוא שטחים כדי לכבוש. צריך סבלנות. לפעמים מוצאים את זה דרך הרמות. מאוד שמח שניצחנו".

לבנדובסקי חוגג (רויטרס)

על ראפיניה: "הוא תמיד שם ברגעים הנכונים. מאוד מסוכן. ניצחנו כקבוצה".