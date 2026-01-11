יום שני, 12.01.2026 שעה 00:42
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
23908-109512הפועל ת"א
23970-116513מכבי ת"א
22993-103613הפועל העמק
221167-124613בני הרצליה
211097-104613הפועל חולון
211045-110713הפועל ירושלים
191132-109813הפועל ב"ש/דימונה
181104-107813עירוני רמת גן
181088-108312עירוני קריית אתא
17999-97312מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
141051-96712מכבי רעננה
13902-78512הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

טקס מרגש נערך לזכרו של הלוחם עמית רגב ז"ל

במשחק בין מכבי לירושלים היו רגעים מרגשים במיוחד בזמן הטקס ללוחם צה"ל שנפל בקרב ברצועת עזה. היה אוהד מושבע של מכבי, אחיו התאום אוהד ירושלים

|
אבי בן טל, גל מקל, עידו רגב ורוני רגב (ספי מגריזו, מכבי תל אביב)
אבי בן טל, גל מקל, עידו רגב ורוני רגב (ספי מגריזו, מכבי תל אביב)

מרגש וראוי: הערב (ראשון) במשחק המרכזי של ליגת ווינר סל בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים נערך טקס הנצחה מרגש לזכרו של לוחם צה״ל עמית רגב ז״ל, שנפל בקרב בכפר ג׳באליה בעומק רצועת עזה.

עמית, לוחם בחיל השריון, היה אוהד אדוק של מכבי תל אביב והיה מנוי עם אביו יוני, בעוד אחיו התאום הזהה, עידו, אוהד את הפועל ירושלים.

הטקס לזכרו של עמית רגב ז"ל (ספי מגריזו, מכבי תל אביב)הטקס לזכרו של עמית רגב ז"ל (ספי מגריזו, מכבי תל אביב)

לזכרו של עמית, שיתפו שני המועדונים פעולה בטקס משותף ומכבד שנערך על הפרקט אל מול אולם מלא בהיכל מנורה מבטחים.

הטקס התקיים בהשתתפות מנכ״ל מכבי תל אביב, אבי בן-טל, וגל מקל, כדורסלן העבר ונציג הבעלים בהפועל ירושלים ובנוכחות בני ובנות משפחתו של עמית, שהגיעו לחלוק כבוד, זיכרון ואהבה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */