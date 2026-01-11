"דריכה פלילית על לאמין ימאל": הזעם של ברצלונה

המתח עולה בג’דה. אלברו קאררס היה מעורב בפולמוס הגדול הראשון של גמר סופר קאפ הערב (ראשון) לאחר דריכה מאוחרת על כף רגלו של לאמין ימאל. למרות בהירות העבירה ולמרות שהפגיעה בכנף של ברצלונה הייתה ברורה לעין, השופט מונוארה מונטרו שרק לעבירה, אך בחר שלא להוציא כרטיס צהוב למגן של ריאל מדריד.

ההחלטה עוררה מיד מחאות מצד שחקני ברצלונה על כר הדשא, שדרשו ענישה הכרחית כדי לבלום את ריבוי העבירות על השחקן המסוכן ביותר שלהם. ב’ספורט’ נכתב: “דריכה פלילית של קאררס על לאמין ימאל זכתה להתעלמות מהשופט”.

ה-VAR לא יכול היה להתערב במהלך מאחר שהוא לא הוגדר כעבירת אלימות או כעבירה שמצדיקה כרטיס אדום ישיר, אך הרכות של מונוארה הדליקה את הרוחות במחנה הקטלוני. “זה לא פרט שולי: ויתור על האזהרה הזו בשלב כה מוקדם מאפשר להגנה הלבנה להמשיך באגרסיביות כלפי לאמין ימאל בלי מגבלת כרטיס, דבר שהצוות המקצועי של ברצלונה רואה כיתרון טקטי לא הוגן שניתן על ידי השופט.

קאררס ולאמין ימאל (רויטרס)

מי שהראה חוסר שביעות רצון מיוחד היה האנזי פליק. המאמן הגרמני, שבדרך כלל שומר על איפוק, עזב את מקומו כדי למחות בחריפות בפני השופט הרביעי, תוך דרישה להגנה על שחקניו מול הקשיחות שמפגינה ההגנה הלבנה בפתיחת הגמר. שפת הגוף של פליק, שאינה אופיינית לו, משקפת את החשיבות שבמניעת הפיכת המשחק ל“ציד” של היהלומים שלו. הקלאסיקו התחמם, ורף השיפוט של מונוארה מונטרו כבר נמצא תחת זכוכית מגדלת.

האנזי פליק (רויטרס)

“איזו כמות מטורפת של תוספת זמן! ויניסיוס כבש שער נהדר בדקה ה-47, מונוארה מונטרו הוסיף דקת תוספת זמן בגלל השער, ולבנדובסקי ניצל זאת כדי לקבוע 1:2… אבל כמובן שמונוארה מונטרו הוסיף עוד דקה בגלל השער הזה, וגונסאלו השווה שוב. דקות סיום מדהימות של מחצית ראשונה שלא הייתה מבריקה כפי שהתוצאה הסופית עשויה לרמוז”, נכתב ב’מארקה’ על המחצית הראשונה.

“טירוף קלאסי בג’דה. וואו, איזו מחצית ראשונה קיבלנו באצטדיון המלך עבדאללה. ארבעה שערים, שלושה מהם בתוספת הזמן של המחצית הראשונה”, נכתב ב’אס’. “וכל זה למרות שברצלונה וריאל מדריד החמיצו לא מעט מצבים כשהתוצאה עוד הייתה 0:0”. בספרד סיכמו: “תוספת הזמן המשוגעת בהיסטוריה, שלושה שערים בשמונה דקות, כשהשופט הוסיף רק 3”.