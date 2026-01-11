יום ראשון, 11.01.2026 שעה 22:15
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
4215-4018אינטר1
4015-3019מילאן2
3912-2420רומא3
3815-2818נאפולי4
3616-2719יובנטוס5
3413-2719קומו6
3119-2520אטאלנטה7
2816-2120לאציו8
2720-2619בולוניה9
2632-2220אודינזה10
2327-2320ססואולו11
2332-2120טורינו12
2223-2019קרמונזה13
2122-1419פארמה14
1927-2119קליארי15
1727-1319לצ'ה16
1629-1919גנואה17
1431-2120פיורנטינה18
1331-1519ורונה19
1330-1520פיזה20

מלדיני: הרבה מעבר לשם משפחה בסרייה א'

שושלות איטליה, הפרק הראשון: ערוץ ONE גאה להשיק סדרה חדשה עם סבא אבא ונכד מאותו בית, 3 דורות שהם חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של הכדורגל האיטלקי

|
פאולו מלדיני (רויטרס)
פאולו מלדיני (רויטרס)

הליגה האיטלקית היא ממזמן לא רק כדורגל, היא הרבה יותר מזה. היא הליגה הצבעונית בעולם, עם קהלים, צבע ובעיקר המון היסטוריה וסיפורים שהשפיעו על כל עולם הכדורגל. ערוץ ONE גאה להשיק סדרה חדשה בשם שושלות איטליה, שתתמקד במשפחות שהפכו לחלק בלתי נפרד מההיסטוריה של הכדורגל האיטלקי והשפיעו עליו לאורך דורות.

פרק הבכורה של הסדרה מוקדש למשפחת מלדיני: שם שהוא הרבה מעבר לשם משפחה בסרייה A. צ’זארה מלדיני היה קפטן מילאן בשנות ה־50 וה־60 והמשיך בהמשך לקריירת אימון, כולל בנבחרת איטליה.

בנו, פאולו מלדיני, הפך לאחד השחקנים הגדולים בתולדות המועדון והכדורגל העולמי, עם קריירה של 25 עונות במדי מילאן, חמש זכיות בליגת האלופות ושבע אליפויות איטליה. הדור השלישי, דניאל מלדיני, גדל גם הוא במילאן, המשיך לקריירה מקצועית וכיום משחק באטאלנטה ובנבחרת איטליה.

מלדיני, השושלת שעיצבה את הכדורגל האיטלקי

הסדרה תעסוק לא רק בהישגים, אלא גם במורשת, בהמשכיות ובמשמעות של לגדול לתוך שם שמחייב הצלחה. דרך סיפורים אישיים, רגעים היסטוריים והקשר בין בית, מועדון ונבחרת, שושלות איטליה מבקשת להציג זווית רחבה יותר על הכדורגל האיטלקי. הפרק על משפחת מלדיני פותח סדרה שתמשיך בהמשך עם שושלות נוספות שהשאירו חותם עמוק על המשחק באיטליה.

