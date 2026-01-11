"הם שיחקו בנוחות, וככה לא תנצח את מכבי ת"א"

שתיים מהקבוצות הגדולות ביותר של הכדורסל הישראלי, מכבי תל אביב והפועל ירושלים נפגשו הערב (ראשון) בקלאסיקו של הליגה בהיכל מנורה, כאשר מי שהייתה מרוצה בסיום היא המארחת, שגברה 84:95 על יריבתה. מי שדיבר בסיום ההתמודדות הוא מאמנה של האורחת, יונתן אלון.

המאמן פתח את דבריו והסביר מה לא עבד הערב לקבוצתו: “לא הצלחנו לעשות עצירות, כל מה שעשינו בהגנה הם קטעו יפה, לא הצלחנו לעצור אותם”.

על השוני הערב ממשחקים אחרים: “פתחנו את המשחק אגרסיבי וטוב, אחרכך הלכנו אחורה והם שיחקו בנוח ולא הוצאנו אותם מהמשחק שלהם, וככה לא תנצח את מכבי”.

לגבי הרגעים בהם התקשתה קבוצתו הוסיף אלון: “רוב הזמן שהם שיחקו עם שלושה גבוהים”. על המיקום של קבוצתו (מקום שישי) אמר: “זה לא אמור לקרות, וזה לא רק בגלל המשחק הזה. אני מסתכל קדימה ולא אחורה. אני מאוד אוהב את הקבוצה והאנשים שלנו ואפשר להיות אופטימיים”.