אחרי התבוסה מול ק"ש: סילבס פוטר מאשדוד

חיים סילבס סיים היום (שני) את דרכו במ.ס אשדוד. הקבוצה מעיר הנמל נמצאת בתקופה לא טובה, כשבמחזור החולף הובסה בבית 5:2 מול עירוני קריית שמונה והסתבכה בתחתית של ליגת העל, ולכן הוחלט במועדון על זעזוע בדמות פרידה מהמאמן.

אשדוד עם ארבעה ניצחונות בלבד העונה מ-18 משחקים, כאשר היא במקום ה-11 בסיום המחזור ה-18 עם 18 נקודות ורצף של ארבעה הפסדים בליגה. הניצחון האחרון של הקבוצה היה אי שם ב-1 בנובמבר עם 1:4 על הפועל חיפה.

המאמן הגיע לקבוצה בפברואר 2025, כשבקיץ האחרון אף האריך חוזה בשלוש שנים, אבל שהותו במועדון קוצרה לאור היכולת המקצועית של הקבוצה. בעברו אימן סילבס בין היתר גם את הפועל רעננה, קריית שמונה, הפועל חיפה, בני סכנין, הפועל תל אביב והפועל חדרה.

חיים סילבס (ראובן שוורץ)

מהמועדון נמסר: “בשיחה שנערכה הבוקר בין הנהלת המועדון לחיים סילבס, הוחלט על סיום דרכו כמאמן הקבוצה. אנו מודים לסילבס שהצטרף אלינו לקראת סיום העונה החולפת בתקופה מאתגרת, והצליח בתוך זמן קצר לייצב את הקבוצה ולהבטיח את ההישארות בליגה”.

סילבס אמר: “אני נפרד ממקום שהתחברתי אליו מאוד. בזמן קצר צברנו חוויות והצלחות כולל ההישארות ההרואית בעונה הקודמת וסיבוב ראשון מוצלח מאוד בעונה הנוכחית. אני מודה לצוות שלי, לשחקנים, לנוני ולאלון חזן, ולכל מי שעבד לצידי. תודה לג׳קי על ההזדמנות, ועל כך שהעניק את כל התנאים הדרושים כדי להצליח. אין לי ספק שלמועדון הזה צפויה דרך טובה ומוצלחת. נפרד בלב כבד ומאחל הצלחה בהמשך”.

אז מה הלאה? יוסי אבוקסיס שפוטר לאחרונה ממכבי נתניה הוא המועמד המוביל להחליף את סילבס ופנייה אליו יכולה לקרות בקרוב מאוד. בין היתר גם רוני לוי וקובי רפואה נמנים בין המועמדים, וייתכן שבאשדוד יבקשו מאלון חזן לאמן את הקבוצה.