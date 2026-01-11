לאציו גברה 0:1 על ורונה, עצמי של נלסון הכריע

המחזור ה-20 בליגה האיטלקית המשיך גם הערב (ראשון) כשאחרי שהנציגים הישראלים, מנור סולומון ועומרי גאנדלמן שיחקו מוקדם יותר, הגיעה תורה של לאציו להתארח בורונה. בסיום, התכולים חגגו עם 0:1 בדרך למקום השמיני בטבלת הסריה א׳.

זה לא היה קל לאורחת, שאמנם שלטה יותר במשחק, אך לא הצליחה לאיים באמת על השער של הצהובים. בדקה ה-79 הסכר נפרץ, כשהבלם נלסון כבש לשערו הוא והכריע את ההתמודדות.

ורונה עמוק בתחתית כשהיא במקום האחרון בטבלה עם 13 נקודות. מעליה נמצאות פיורנטינה של מנור סולומון במקום ה-18 עם 14 נקודות ולצ׳ה של עומרי גאנדלמן במקום ה-16 עם 17 נקודות. צפוף מאוד בתחתית הטבלה.