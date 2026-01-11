יום ראשון, 11.01.2026 שעה 22:14
ליגה איטלקית 25-26
4215-4018אינטר1
4015-3019מילאן2
3912-2420רומא3
3815-2818נאפולי4
3616-2719יובנטוס5
3413-2719קומו6
3119-2520אטאלנטה7
2816-2120לאציו8
2720-2619בולוניה9
2632-2220אודינזה10
2327-2320ססואולו11
2332-2120טורינו12
2223-2019קרמונזה13
2122-1419פארמה14
1927-2119קליארי15
1727-1319לצ'ה16
1629-1919גנואה17
1431-2120פיורנטינה18
1331-1519ורונה19
1330-1520פיזה20

לאציו גברה 0:1 על ורונה, עצמי של נלסון הכריע

התכולים עלו למקום השמיני אחרי שהתקשו נגד נועלת הטבלה, אך אחרי 79 דקות הסכר נפרץ כשהבלם כבש לשערו הוא. מנגד, הצהובים מסתבכים במקום האחרון

שחקני לאציו חוגגים (IMAGO)
שחקני לאציו חוגגים (IMAGO)

המחזור ה-20 בליגה האיטלקית המשיך גם הערב (ראשון) כשאחרי שהנציגים הישראלים, מנור סולומון ועומרי גאנדלמן שיחקו מוקדם יותר, הגיעה תורה של לאציו להתארח בורונה. בסיום, התכולים חגגו עם 0:1 בדרך למקום השמיני בטבלת הסריה א׳.

זה לא היה קל לאורחת, שאמנם שלטה יותר במשחק, אך לא הצליחה לאיים באמת על השער של הצהובים. בדקה ה-79 הסכר נפרץ, כשהבלם נלסון כבש לשערו הוא והכריע את ההתמודדות. 

ורונה עמוק בתחתית כשהיא במקום האחרון בטבלה עם 13 נקודות. מעליה נמצאות פיורנטינה של מנור סולומון במקום ה-18 עם 14 נקודות ולצ׳ה של עומרי גאנדלמן במקום ה-16 עם 17 נקודות. צפוף מאוד בתחתית הטבלה.

