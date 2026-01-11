במשחק המוקדם של הערב (ראשון) בליגת ווינר סל הפועל תל אביב הצליחה להשיג ניצחון באולם זיסמן עם 81:91 על מכבי רמת גן, כשמעל כולם בלט וסיליה מיצ’יץ’ שנרשם לראשונה למשחק ליגה אצל האדומים.

דימטריס איטודיס סיפר: “אני רוצה להעמיד דברים על דיוקם – ביקשנו בתחילת העונה שאם יהיו פציעות נוכל להחליף זר, ולא אחרי הפציעה של אניס. ברכות לשחקנים על הניצחון, היינו אחראים ברוב הזמן במשחק שלנו. איפשרנו להם להשיג ריצה, אבל אז חזרנו עם ריצה משלנו. ניצחנו קבוצה מאוד טובה, סיימנו את המשחק בלי פציעות וזה מאוד חשוב לנו.

מיציץ’ סיכם בסיום: “ניצחון מצוין עבורנו, משחק ראשון שלי בליגה ואני שמח שניצחנו. אנחנו כבר מוכנים למשחק הבא, הייתה להם הופעה טובה מבחינה אישית, אבל בסוף שיחקנו בדרך שלנו והשגנו את הניצחון. אני לא אשפוט את הכושר שלי. מבחינתי כל משחק זה גמר, אני מכבד כל יריבה”.