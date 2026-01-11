יום ראשון, 11.01.2026 שעה 21:18
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
23908-109512הפועל ת"א
22993-103613הפועל העמק
221167-124613בני הרצליה
21886-107012מכבי ת"א
211097-104613הפועל חולון
20950-102312הפועל ירושלים
191132-109813הפועל ב"ש/דימונה
181104-107813עירוני רמת גן
181088-108312עירוני קריית אתא
17999-97312מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
141051-96712מכבי רעננה
13902-78512הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

"מבחינתי כל משחק זה גמר, אני מכבד כל יריבה"

מיציץ' סיפר אחרי הבכורה שלו בליגה וה-81:91 של הפועל בר"ג: "אנחנו כבר מוכנים למשחק הבא". איטודיס: "סיימנו את המשחק בלי פציעות וזה מאוד חשוב"

|
וסיליה מיציץ' חודר (שחר גרוס)
וסיליה מיציץ' חודר (שחר גרוס)

במשחק המוקדם של הערב (ראשון) בליגת ווינר סל הפועל תל אביב הצליחה להשיג ניצחון באולם זיסמן עם 81:91 על מכבי רמת גן, כשמעל כולם בלט וסיליה מיצ’יץ’ שנרשם לראשונה למשחק ליגה אצל האדומים.

דימטריס איטודיס סיפר: “אני רוצה להעמיד דברים על דיוקם – ביקשנו בתחילת העונה שאם יהיו פציעות נוכל להחליף זר, ולא אחרי הפציעה של אניס. ברכות לשחקנים על הניצחון, היינו אחראים ברוב הזמן במשחק שלנו. איפשרנו להם להשיג ריצה, אבל אז חזרנו עם ריצה משלנו. ניצחנו קבוצה מאוד טובה, סיימנו את המשחק בלי פציעות וזה מאוד חשוב לנו. 

מיציץ’ סיכם בסיום: “ניצחון מצוין עבורנו, משחק ראשון שלי בליגה ואני שמח שניצחנו. אנחנו כבר מוכנים למשחק הבא, הייתה להם הופעה טובה מבחינה אישית, אבל בסוף שיחקנו בדרך שלנו והשגנו את הניצחון. אני לא אשפוט את הכושר שלי. מבחינתי כל משחק זה גמר, אני מכבד כל יריבה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
