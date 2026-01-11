יום ראשון, 11.01.2026 שעה 20:30
3820-4117מכבי פ"ת1
3218-2818מכבי הרצליה2
2920-2118הפועל כפ"ס3
2722-2618מ.ס כפר קאסם4
2620-2518הפועל ראשל"צ5
2521-2417הפועל ר"ג6
2423-2518מ.ס קריית ים7
2427-2617הפועל כפר שלם8
2427-2418עירוני מודיעין9
2425-1918הפועל רעננה10
2120-2017הפועל עכו11
1926-1818בני יהודה12
1836-2818מכבי יפו13
1726-2218הפועל נוף הגליל14
1729-1617הפועל עפולה15
1522-1917הפועל חדרה16

הפועל רמת גן וכפר קאסם מתעניינות בלידור כהן

שחקן ההתקפה של קריית ים עשוי לעזוב ומעורר עניין בצמרת הלאומית. הרמן יחל התרשמות בקבוצה של סיסו. וגם: סאגת האירוח במשחק בין רעננה למכבי חיפה

|
לידור כהן חוגג (רועי כפיר)
לידור כהן חוגג (רועי כפיר)

חלון ההעברות בכדורגל הישראלי ייפתח ביום רביעי הקרוב, כאשר גם קבוצות הליגה הלאומית מנסות להתחזק לקראת הישורת האחרונה של העונה. אחד השחקנים שמעוררי עניין, הוא שחקן ההתקפה של מ.ס קריית ים, לידור כהן.

כהן, שכבש ארבעה שערי ליגה עד כה ובישל שלושה שערים, מעורר עניין במספר קבוצות בליגה, ביניהן הפועל רמת גן, שכבר שקלה לצרפו בקיץ, כשגם מ.ס כפר קאסם, בדקה את אופציית צירופו. בעונה שעברה, הוא שיחק במדי עירוני קריית שמונה מליגת העל וכבש ארבעה שערים.

מנגד, השוער גיא הרמן, אשר חתם בקיץ בהפועל פ"ת ונפצע, יחל מחר מספר ימי התרשמות בקבוצה של מאור סיסו על-מנת להראות שהתגבר על פציעתו, אם ירשים ולא יהיו בעיות, הוא עשוי לחתום במועדון.

לידור כהן (רועי כפיר)לידור כהן (רועי כפיר)

בנושא אחר, סאגת האירוח של משחק הגביע בין הפועל רעננה למכבי חיפה. ביממה האחרונה, אושר אצטדיון רמת גן (מגרשה הביתי של רעננה) לאירוח המשחק, אליו יוכלו להיכנס 5,600 צופים. תחילה, לפני האישור הסופי של רמת גן נבדקה אופציית אצטדיון המושבה, אך גם שם לא ניתן היה להכניס כמות גדולה יותר.

