גונסאלו בהרכב: שינוי של הרגע האחרון בריאל

חודשיים וחצי אחרי הקלאסיקו הקודם, ברצלונה וריאל מדריד כותבות פרק חדש ביריבות ההיסטורית ביניהן. הפעם על הפרק: התואר הראשון של העונה – הסופר קאפ – והן נפגשות הערב (ראשון, 21:00) בג’דה, ערב הסעודית, בגמר המסקרן. ההרכב הראשוני שפרסמו הבלאנקוס כלל בתוכו את ארדה גולר במקומו של גונסאלו, אבל זו הייתה טעות והלבנים מיהרו לתקן כשפרסמו הרכב שכולל בתוכו את הספרדי, כשהטורקי לבסוף על הספסל, כמו גם קיליאן אמבפה.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, ראול אסנסיו, דין האוסן, אלברו קאררס, אדוארדו קמאבינגה, אורליאן טשואמני, ג’וד בלינגהאם, רודריגו, ויניסיוס וגונסאלו גארסיה.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קובארסי, אריק גארסיה, אלחנדרו באלדה, פרמין לופס, פרנקי דה יונג, פדרי, לאמין ימאל, ראפיניה ורוברט לבנדובסקי.

הקלאסיקו הקודם בליגה הסתיים בניצחון של ריאל 1:2 בסנטיאגו ברנבאו משערים של קיליאן אמבפה וג’וד בלינגהאם. בארסה סבלה אז מפציעות, חסרה את ז’ואן גארסיה וראפיניה, בעוד לאמין ימאל היה מוגבל בתנועתו לנוכח פציעה, אבל עכשיו הסיפור שונה.

הצגה בברנבאו: גרסיה בשלושער בכורה!

מאז, ב-14 משחקים, בארסה הפסידה רק עוד פעם אחת – 3:0 לצ’לסי, ומאז היא ברצף של תשעה ניצחונות בכל המסגרות, כולל 0:5 מוחץ על אתלטיק בילבאו בחצי הגמר. גם ריאל הגיעה לסעודיה עם רצף ניצחונות (חמישה), האחרון שבהם 1:2 בדרבי על אתלטיקו בחצי הגמר.

אבל כל זה לא מבטיח שקט לצ’אבי אלונסו, שהכיסא שלו התנדנד בחוזקה עד לא מזמן. הפסד ליריבה המושבעת ואיבוד התואר הראשון של העונה עלול לגרום לרעידת אדמה במדריד בתרחיש מסוים, כך שזה לא סתם קלאסיקו.