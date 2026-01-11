נערים ג' של שמשון בני טייבה תוחזר לליגת שרון

אירועי האלימות בסיום המשחק בו אירחה קבוצת נערים ג' של מכבי צורן את שמשון בני טייבה, זכו לכותרות רבות בחודש שעבר. בסיום, בית הדין של ההתאחדות לכדורגל הטיל קנס כספי על הקבוצה, בנוסף להרחקתם של מספר שחקנים לפרקי זמן ארוכים וגולת הכותרת - הרחקתה של הקבוצה מהליגה עד לתום העונה. הנהלת שמשון בני טייבה סירבה להשלים עם העונש ושכרה את שירותיו של עו"ד אשרף מסרוואה, על מנת להגיש ערעור בבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל. הדיון היום (ראשון) הועבר על ידי אב בית הדין, עורך הדין ד"ר עדי זרנקין, פרופסור מיגל דויטש ועו"ד אסף הדסי. את ההתאחדות לכדורגל ייצג עו"ד גלעד ברגמן.

בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל החליט להמתיק את עונשה של הקבוצה, מהרחקה עד לסיום העונה להרחקה מחמישה משחקים בפועל. הקבוצות שאמורות היו לשחק מול טייבה צפויות לזכות בניצחון טכני. כמו כן, הוחלט על קנס כספי בגובה 5,000 שקלים. בנוסף, עונש הפסקת פעילות לשמונה משחקים יופעל כנגד הקבוצה, בכל מקרה של מעורבות באירועי אלימות בשנתיים הקרובות.

שבעת שחקני הקבוצה שספגו עונשי הרחקה, ירצו עונש הרחקה משבעה משחקים בפועל. גם עבורם ישנו עונש על תנאי שיעמוד כנגדם למשך שנתיים, על כל מעורבות באירוע אלימות. בהחלטה צוינו, בין היתר, ההסברים הבאים: "נראה כי בית הדין קמא אכן החמיר יתר על המידה בעונש אשר הוטל על המערערת ושחקניה, ובחר להעלות את רף הענישה באופן משמעותי על גבה של המערערת. במהלך שמיעת הערעור הסכימה ההתאחדות להפחתת עונשה של הקבוצה להפסקת פעילות לחמישה משחקים בלבד, אך התנגדה לקיצור כלשהו בתקופת הרחקתם של השחקנים".

עו"ד גלעד ברגמן, מייצג ההתאחדות לכדורגל (אסי ממן)

בית הדין של ההתאחדות עדיין רואה בטייבה כאשמה העיקרית באירועי האלימות במשחק. בפסק הדין נכתב: "בהחלטה מנומקת, ולאחר ששמע את נציגי המערערת, את שופט המשחק וכן את מבקר השופטים, ועיין בסרטונים שונים, קבע בית הדין קמא כי האחריות להפסקת המשחק מוטלת על המערערת, אשר שחקניה הם שהקיפו את שופט המשחק ויצרו מבחינתו איום אשר בגינו נשמעה שריקת הסיום. לאחר שריקת הסיום, התפתחה במקום מהומה, אשר לה היו שותפים גם אנשי צורן, כאשר על פי הסרטונים אותם בחן בית הדין המשמעתי שחקנים רבים בקרב המערערת תקפו באלימות את שחקני צורן "תוך שהם רודפים במגרש ומחוצה לו אחריהם ומכים בהם נמרצות".

עם זאת, בית הדין מטיל אשמה גם על צורן. בבית הדין העליון נמתחה ביקורת על אי העמדתה של צורן לדין: "מבלי להמעיט מחומרת התנהגותם של שחקני טייבה, הרי אין חולק כי נגרם עיוות בכך שקבוצת צורן, אשר אנשיה לקחו חלק פעיל בקטטה ואף היו כנראה אלו אשר החלו בה, לא הועמדה כלל לדין. נציין כי על אף האמור בדוח השופט ועל אף החלטת בית הדין המשמעתי, קבוצת צורן לא עמדה כלל לדין בשל אירועי המשחק, ובה כח ההתאחדות הודה בפנינו בהגינותו כי מדובר ב’תקלה’”.